Kaliňák opätovne odmietol európsku armádu, obrane má veliť NATO
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) opätovne odmietol ideu vytvoriť spoločnú európsku armádu.
Obrane v Európe má podľa neho veliť Severoatlantická aliancia (NATO) a nie Európska únia (EÚ). Kaliňák to uviedol na tlačovej konferencii počas výjazdového rokovania vlády v bratislavskej Petržalke v reakcii na vyjadrenia komisára Európskej únie pre obranu Andriusa Kubiliusa o zvážení vytvorenia európskej armády. Šéf rezortu obrany sa zároveň stretol s najvyšším veliteľom spojeneckých síl v Európe Alexusom Grynkewichom.
„NATO sa stará o bezpečnosť svojich členov. Bodka. A čo by chcela Európa vybudovať? Akože koľko peňazí do toho chcú dať, aby sa robili paralelné štruktúry? Aká bezpečnostná rada? Tak buď ju máme, Severoatlantickú alianciu, alebo nemáme, bez ohľadu na to, či sú dnes jej súčasťou Spojené štáty, alebo je riziko, že by niekedy vystúpili,“ uviedol Kaliňák.
Ako doplnil, stretol sa aj s najvyšším veliteľom spojeneckých síl v Európe Grynkewichom. Na spoločnom rokovaní hovorili o protivzdušnej obrane či práve duálnej obrane NATO - EÚ. „Zhodli sme sa, že to považujeme za veľmi nebezpečné a hlavne extrémne nákladné,“ doplnil Kaliňák.
Litovský eurokomisár v nedeľu (11. 1.) na bezpečnostnej konferencii vo Švédsku vyjadril názor, že Európska únia by mala zvážiť vytvorenie stálej európskej armády so 100.000 vojakmi a prehodnotiť politické procesy riadiace obranu. Kubilius sa vzhľadom na ruskú agresiu na Ukrajine a presun pozornosti USA preč od Európy, ako aj hrozby namierené proti Grónsku vyslovil v prospech prístupu „veľkého tresku“ k prehodnoteniu spoločnej obrany Európy.
Vládu čaká ešte 13 výjazdových rokovaní: Kde zasadne najbližšie?
Vláda bude mať tento rok ešte 13 výjazdových rokovaní v regiónoch.
Opitý vodič chcel pomôcť posypať zasneženú cestu, skončil mimo nej
Opitý vodič dostal s vozidlom šmyk a skončil mimo cesty.
Dôchodcu postavili pred súd za schvaľovanie atentátu na premiéra
Na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, sa v stredu začal proces s Júliusom K., ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica.
SaS podáva pre tender na záchranky trestné oznámenie
Opozičná SaS podáva pre tender na záchranky trestné oznámenie pre podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia úradného rozhodnutia.