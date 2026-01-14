  • Články
Energopomoc dostanú aj niektoré domácnosti odpojené od vykurovania

  • DNES - 13:04
  • Bratislava
Vláda v stredu schválila novelu o adresnej energopomoci.

Domácnosti, ktoré sa nachádzajú v bytovej budove odoberajúcej teplo zo systému centralizovaného zásobovania teplom, ale sú odpojené od vykurovacej sústavy, by mali dostať energopomoc vo výške 25 % hodnoty energopoukážky. Vyplýva to z novely nariadenia o adresnej energopomoci, ktorú v stredu schválila vláda.

Tieto byty majú nepriamy prospech z rozvádzaného tepla v objekte a spotreba sa im rozpočítava podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR. „Pre energetickú domácnosť, ktorej členovia majú trvalý pobyt v takomto byte, sa navrhuje energopomoc vo výške 25 % hodnoty energopoukážky,“ uviedol rezort hospodárstva v materiáli.

Novela nariadenia spresňuje aj možnosti doručenia energopoukážok. Ak nie je možné zabezpečiť doručenie energopoukážky priamo dotknutým domácnostiam, tak sa adresná energopomoc energetickej domácnosti poskytne prostredníctvom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej majú členovia energetickej domácnosti trvalý pobyt, a to doručením energopoukážky na výplatu tomuto vlastníkovi na adresu jeho trvalého pobytu.

Ďalšou zmenou je spresnenie ustanovenia o minimálnej hodnote poukážky. Tá sa nevyhotoví a nedoručí, pokiaľ je ročná suma energopomoci nižšia ako päť eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
