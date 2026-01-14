  • Články
Streda, 14.1.2026
Opitý vodič chcel pomôcť posypať zasneženú cestu, skončil mimo nej

  • DNES - 13:01
  • Trebišov
Opitý vodič chcel pomôcť posypať zasneženú cestu, skončil mimo nej

Opitý vodič dostal s vozidlom šmyk a skončil mimo cesty.

Muž v okrese Trebišov si v utorok (13. 1.) sadol za volant osobného auta s prívesným vozíkom, s úmyslom pomôcť posypať cestu. Na zasneženej vozovke dostal s vozidlom šmyk a skončil mimo cesty. Policajti mu dychovou skúškou na zistenie prítomnosti alkoholu namerali 2,06 promile. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Policajná kontrola tak ukázala, že vodič nebol spôsobilý viesť vozidlo. „Opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu, a to v prepočte 2,38 promile. Úmysel pomôcť sa v tejto chvíli mení na obrovskú nezodpovednosť,“ uviedla hovorkyňa.

Vodičovi na mieste zadržali vodičský preukaz, zakázali ďalšiu jazdu a putoval do cely policajného zaistenia. „V danej veci trebišovskí policajti začali a vzniesli mužovi obvinenie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala Illésová.

Zdroj: Info.sk, TASR
