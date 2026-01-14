Opitý vodič chcel pomôcť posypať zasneženú cestu, skončil mimo nej
Opitý vodič dostal s vozidlom šmyk a skončil mimo cesty.
Muž v okrese Trebišov si v utorok (13. 1.) sadol za volant osobného auta s prívesným vozíkom, s úmyslom pomôcť posypať cestu. Na zasneženej vozovke dostal s vozidlom šmyk a skončil mimo cesty. Policajti mu dychovou skúškou na zistenie prítomnosti alkoholu namerali 2,06 promile. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Policajná kontrola tak ukázala, že vodič nebol spôsobilý viesť vozidlo. „Opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu, a to v prepočte 2,38 promile. Úmysel pomôcť sa v tejto chvíli mení na obrovskú nezodpovednosť,“ uviedla hovorkyňa.
Vodičovi na mieste zadržali vodičský preukaz, zakázali ďalšiu jazdu a putoval do cely policajného zaistenia. „V danej veci trebišovskí policajti začali a vzniesli mužovi obvinenie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala Illésová.
Vládu čaká ešte 13 výjazdových rokovaní: Kde zasadne najbližšie?
Vláda bude mať tento rok ešte 13 výjazdových rokovaní v regiónoch.
Kaliňák opätovne odmietol európsku armádu, obrane má veliť NATO
Minister obrany Robert Kaliňák opätovne odmietol ideu vytvoriť spoločnú európsku armádu.
Dôchodcu postavili pred súd za schvaľovanie atentátu na premiéra
Na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, sa v stredu začal proces s Júliusom K., ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica.
SaS podáva pre tender na záchranky trestné oznámenie
Opozičná SaS podáva pre tender na záchranky trestné oznámenie pre podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia úradného rozhodnutia.