Dôchodcu postavili pred súd za schvaľovanie atentátu na premiéra
Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sa v stredu začal proces s Júliusom K., ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
Došlo k nemu 15. mája 2024 v Handlovej a strelca Juraja C. ŠTS uznal vinným zo spáchania trestného činu teroristického útoku, za ktorý ho odsúdil na 21 rokov väzenia. Obžalovaný mu mal na internete opakovane vyjadrovať podporné statusy. Tvrdí, že je nevinný. Jeho obhajoba hovorí „možno o drsnom, ale len satirickom prejave“.
Július K., ktorý na internetovej stránke vystupoval ako „Modrý zajačik“, mal v máji krátko po streľbe na Fica opakovane svojimi príspevkami schvaľovať teroristický útok, čím sa dopustil trestného činu iných foriem účasti na terorizme.
„Po spáchaní atentátu obžalovaný vo svojom tzv. rannom spravodajstve, ktoré on vysiela a komentuje ho ako jediné objektívne spravodajstvo na Slovensku, ako reakciu na atentát uviedol, že Juraj C. zle trafil premiéra a mal ho trafiť do čela,“ uviedla v obžalobe prokurátorka Krajskej prokuratúry v Nitre Janka Pravdová.
Ešte v úvode pojednávania Július K. podal námietku zaujatosti voči konajúcej samosudkyni. Bola totiž členkou senátu ŠTS, ktorý odsúdil Juraja C., a podľa obžalovaného je tak už vopred zrejmý jej právny názor, že útok na premiéra bol teroristický čin. Obžalovaný ju tak nemá ako presvedčiť o opaku. Otázkou vraj je, či išlo o teroristický útok a či sa takto kvalifikovaný skutok stal, a na to ešte podľa obhajoby Júliusa K. neexistuje právoplatná odpoveď, teda rozhodnutie odvolacieho súdu. Samosudkyňa námietku zamietla s odôvodnením, že sa necíti byť zaujatá.
„Som nevinný,“ vyhlásil dôchodca Július K., ktorý odmietol vypovedať. Čítala sa preto jeho výpoveď z prípravného konania, kde tvrdil, že akúkoľvek streľbu a ani atentát nikdy neschvaľoval. Neverí však, že v prípade Fica vôbec k nemu došlo. Vo svojich videách vraj vyjadroval iba pochybnosť, či sa atentát vôbec stal, keďže je okolo neho veľa nejasností.
„Neverím, že bol atentát spáchaný, bolo to vykonštruované,“ uviedol obžalovaný v prípravnom konaní. Myslí si, že Juraj C. bol len najatý a z jeho strany išlo o herecký výkon.
„Cítim sa ako vo Švejkovi. Ako ja môžem schvaľovať niečo, čomu sám neverím, čo som spochybnil v mnohých článkoch? Dnes si možno myslím, že ten atentát sa stal, ale určite nie tak, ako ho popisuje vládna koalícia. Myslím si, že je potreba ma umlčať, lebo otváram tieto témy. Keby premiér chcel, povie, kto ho operoval, vytiahne lekárske správy a možno ukáže rozsah zranení,“ okomentoval v stredu Július K. svoje predošlé výpovede.
„Vytrhli jednu vetu z kontextu a na základe toho postavili tento megaproces,“ reagoval pre médiá obžalovaný. „Vo väzbe v Leopoldove ma držali 4,5 mesiaca. Všetci svedkovia potvrdia, že som slušný človek, nikdy som nemal problém so zákonom. Myslím si, že je to politická pomsta za ten článok, že atentát sa nestal. Dnes verím, že atentát sa stal, ale inak, ako ho oni popisujú,“ dodal Július K.
