Dánsko posilní vojenskú prítomnosť v Grónsku
- DNES - 12:32
- Kodaň
Dánsko bude posilňovať svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku, povedal v stredu dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen.
Dánsko podľa neho rokuje so svojimi spojencami o nových a zvýšených aktivitách v roku 2026. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Budeme pokračovať v posilňovaní našej vojenskej prítomnosti v Grónsku, no zároveň sa budeme v rámci NATO ešte viac sústrediť na viac cvičení a zvýšenú prítomnosť NATO v Arktíde,“ uviedol Poulsen pre AFP.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v utorok oznámil, že spojenci v Aliancii diskutujú o tom, ako spoločne posilniť bezpečnosť v Arktíde. Agentúra Reuters to označila za najnovší prejav spolupráce s cieľom uspokojiť amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Trump opakovane hovorí o záujme získať Grónsko - najväčší ostrov na svete -, pričom tento záujem odôvodňuje potrebami národnej bezpečnosti USA a tiež snahou zabrániť Rusku a Číne, aby sa ho zmocnili. Na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen sa spolu s jeho grónskou rezortnou kolegyňou Vivian Motzfeldtovou v stredu stretnú v Bielom dome s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Rokovať budú o amerických nárokoch na Grónsko.
Vláda Grónska odmieta možnosť, že by kontrolu nad týmto ostrovom prevzali Spojené štáty. Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v utorok vyhlásil, že autonómne územie uprednostňuje zotrvanie pod správou Dánska pred tým, že by sa malo stať súčasťou USA. Dánska premiérka Mette Frederiksenová označila tlak zo strany Washingtonu za neprijateľný a upozornila, že najťažšia fáza ešte neskončila.
