  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 14.1.2026Meniny má Radovan
-3°Bratislava

Dánsko posilní vojenskú prítomnosť v Grónsku

  • DNES - 12:32
  • Kodaň
Dánsko posilní vojenskú prítomnosť v Grónsku

Dánsko bude posilňovať svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku, povedal v stredu dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen.

Dánsko podľa neho rokuje so svojimi spojencami o nových a zvýšených aktivitách v roku 2026. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Budeme pokračovať v posilňovaní našej vojenskej prítomnosti v Grónsku, no zároveň sa budeme v rámci NATO ešte viac sústrediť na viac cvičení a zvýšenú prítomnosť NATO v Arktíde,“ uviedol Poulsen pre AFP.

Generálny tajomník NATO Mark Rutte v utorok oznámil, že spojenci v Aliancii diskutujú o tom, ako spoločne posilniť bezpečnosť v Arktíde. Agentúra Reuters to označila za najnovší prejav spolupráce s cieľom uspokojiť amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Trump opakovane hovorí o záujme získať Grónsko - najväčší ostrov na svete -, pričom tento záujem odôvodňuje potrebami národnej bezpečnosti USA a tiež snahou zabrániť Rusku a Číne, aby sa ho zmocnili. Na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.

Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen sa spolu s jeho grónskou rezortnou kolegyňou Vivian Motzfeldtovou v stredu stretnú v Bielom dome s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Rokovať budú o amerických nárokoch na Grónsko.

Vláda Grónska odmieta možnosť, že by kontrolu nad týmto ostrovom prevzali Spojené štáty. Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v utorok vyhlásil, že autonómne územie uprednostňuje zotrvanie pod správou Dánska pred tým, že by sa malo stať súčasťou USA. Dánska premiérka Mette Frederiksenová označila tlak zo strany Washingtonu za neprijateľný a upozornila, že najťažšia fáza ešte neskončila.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Český exposlanec Feri je obžalovaný z ďalšieho znásilnenia

Český exposlanec Feri je obžalovaný z ďalšieho znásilnenia

DNES - 14:00Zahraničné

Štátna zástupkyňa Obvodného štátneho zastupiteľstva pre Prahu 3 podala v utorok obžalobu na bývalého českého poslanca Dominika Feriho z ďalšieho znásilnenia.

Trump trvá na získaní Grónska, argumentuje Zlatou kupolou i posilnením NATO

Trump trvá na získaní Grónska, argumentuje Zlatou kupolou i posilnením NATO

DNES - 13:53Zahraničné

Podľa Donalda Trumpa NATO by bolo oveľa silnejšie a efektívnejšie, keby Grónsko patrilo Spojeným štátom.

Tragédia v Thajsku: Žeriav sa zrútil na idúci vlak, hlásia obete

Tragédia v Thajsku: Žeriav sa zrútil na idúci vlak, hlásia obete

DNES - 11:27Zahraničné

Na najmenej 29 stúpol počet obetí tragédie v stredovýchodnom Thajsku, pri ktorej sa stavebný žeriav zrútil na idúci osobný vlak. Ďalších 64 osôb utrpelo zranenia.

Šéf francúzskej diplomacie vyzval USA, aby prestali vydierať Grónsko

Šéf francúzskej diplomacie vyzval USA, aby prestali vydierať Grónsko

DNES - 9:54Zahraničné

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vyzval Spojené štáty, aby prestali vydierať Grónsko.

Vosveteit.sk
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realistickyGoogle práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účetFacebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľaťSlovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
Tieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérieTieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérie
Prečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníkaPrečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníka
Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?
Nemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeruNemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeru
Putinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítamePutinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítame
Cez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadíCez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadí
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP