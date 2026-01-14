  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 14.1.2026Meniny má Radovan
-3°Bratislava

Susko: MS nekonzultovalo s SNS paragrafové znenie novely Trestného zákona

  • DNES - 12:29
  • Bratislava
Susko: MS nekonzultovalo s SNS paragrafové znenie novely Trestného zákona

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR nekonzultovalo s koaličnou SNS konkrétne paragrafové znenie návrhu novely Trestného zákona, ktorý má riešiť tresty za extrémizmus.

Pred stredajším rokovaním vlády v bratislavskej Petržalke to povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).

Novela je podľa Suska legislatívnou iniciatívou poslancov. „Každý poslanec má na to právo. Nikomu v tom neviete zabrániť,“ podotkol.

Minister pripomenul, že oni vždy bojovali proti extrémizmu a v minulosti predložili aj mnohé návrhy proti nemu. Zároveň si myslí, že treba rozlišovať medzi extrémizmom a slobodou prejavu a šírením vlastných myšlienok a názorov. „Predpokladám, že koalícia sa o tom ešte bude baviť a urobí z toho nejaký záver. Analyzujeme to aj z medzinárodného hľadiska,“ skonštatoval Susko.

Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnili to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vládu čaká ešte 13 výjazdových rokovaní: Kde zasadne najbližšie?

Vládu čaká ešte 13 výjazdových rokovaní: Kde zasadne najbližšie?

DNES - 13:19Domáce

Vláda bude mať tento rok ešte 13 výjazdových rokovaní v regiónoch.

Kaliňák opätovne odmietol európsku armádu, obrane má veliť NATO

Kaliňák opätovne odmietol európsku armádu, obrane má veliť NATO

DNES - 13:08Domáce

Minister obrany Robert Kaliňák opätovne odmietol ideu vytvoriť spoločnú európsku armádu.

Opitý vodič chcel pomôcť posypať zasneženú cestu, skončil mimo nej

Opitý vodič chcel pomôcť posypať zasneženú cestu, skončil mimo nej

DNES - 13:01Domáce

Opitý vodič dostal s vozidlom šmyk a skončil mimo cesty.

Dôchodcu postavili pred súd za schvaľovanie atentátu na premiéra

Dôchodcu postavili pred súd za schvaľovanie atentátu na premiéra

DNES - 12:59Domáce

Na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, sa v stredu začal proces s Júliusom K., ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica.

SaS podáva pre tender na záchranky trestné oznámenie

SaS podáva pre tender na záchranky trestné oznámenie

DNES - 12:57Domáce

Opozičná SaS podáva pre tender na záchranky trestné oznámenie pre podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia úradného rozhodnutia.

Vosveteit.sk
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realistickyGoogle práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účetFacebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľaťSlovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
Tieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérieTieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérie
Prečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníkaPrečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníka
Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?
Nemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeruNemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeru
Putinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítamePutinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítame
Cez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadíCez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadí
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP