Zrážka osobného vlaku s vozidlom: Železničnú dopravu v úseku prerušili
V dôsledku udalosti bola železničná doprava v úseku prerušená.
Na železničnom priecestí pri obci Bajč v okrese Komárno sa v ranných hodinách zrazil osobný vlak s motorovým vozidlom. Cestujúci vo vlaku neboli zranení, vodič motorového vozidla bol so zraneniami prevezený do nemocnice, potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
Nehoda sa stala o 8.50 h v úseku Hurbanovo - Bajč. K stretu osobného vlaku Os 4808 Komárno - Nové Zámky s motorovým vozidlom došlo na železničnom priecestí, ktoré je zabezpečené svetelnou signalizáciou.
V dôsledku udalosti bola železničná doprava v danom úseku prerušená. Pre cestujúcich bola v úseku Bajč - Komárno zabezpečená náhradná autobusová doprava. Udalosť je predmetom policajného vyšetrovania.
Susko: MS nekonzultovalo s SNS paragrafové znenie novely Trestného zákona
Ministerstvo spravodlivosti SR nekonzultovalo s koaličnou SNS konkrétne paragrafové znenie návrhu novely Trestného zákona, ktorý má riešiť tresty za extrémizmus.
Žilinka sa pre novelu Trestného zákona obrátil na Ústavný súd
Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v stredu obrátil na Ústavný súd SR v súvislosti s novelou Trestného zákona.
Blanár: Kubilius má na názor právo, kľúčové je však dospieť k mierovej dohode
Podľa Juraja Blanára téma vytvorenia európskej armády patrí do diskusie európskych lídrov.
Šaško: Nulové doplatky na lieky pre najzraniteľnejších zostávajú zachované
Nulové doplatky na lieky pre najzraniteľnejších zostávajú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov zachované.