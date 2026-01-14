  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 14.1.2026Meniny má Radovan
-4°Bratislava

Zrážka osobného vlaku s vozidlom: Železničnú dopravu v úseku prerušili

  • DNES - 11:46
  • Bajč
Zrážka osobného vlaku s vozidlom: Železničnú dopravu v úseku prerušili

V dôsledku udalosti bola železničná doprava v úseku prerušená.

Na železničnom priecestí pri obci Bajč v okrese Komárno sa v ranných hodinách zrazil osobný vlak s motorovým vozidlom. Cestujúci vo vlaku neboli zranení, vodič motorového vozidla bol so zraneniami prevezený do nemocnice, potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.

Nehoda sa stala o 8.50 h v úseku Hurbanovo - Bajč. K stretu osobného vlaku Os 4808 Komárno - Nové Zámky s motorovým vozidlom došlo na železničnom priecestí, ktoré je zabezpečené svetelnou signalizáciou.

V dôsledku udalosti bola železničná doprava v danom úseku prerušená. Pre cestujúcich bola v úseku Bajč - Komárno zabezpečená náhradná autobusová doprava. Udalosť je predmetom policajného vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Susko: MS nekonzultovalo s SNS paragrafové znenie novely Trestného zákona

Susko: MS nekonzultovalo s SNS paragrafové znenie novely Trestného zákona

DNES - 12:29Domáce

Ministerstvo spravodlivosti SR nekonzultovalo s koaličnou SNS konkrétne paragrafové znenie návrhu novely Trestného zákona, ktorý má riešiť tresty za extrémizmus.

Žilinka sa pre novelu Trestného zákona obrátil na Ústavný súd

Žilinka sa pre novelu Trestného zákona obrátil na Ústavný súd

DNES - 11:05Domáce

Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v stredu obrátil na Ústavný súd SR v súvislosti s novelou Trestného zákona.

Blanár: Kubilius má na názor právo, kľúčové je však dospieť k mierovej dohode

Blanár: Kubilius má na názor právo, kľúčové je však dospieť k mierovej dohode

DNES - 10:45Domáce

Podľa Juraja Blanára téma vytvorenia európskej armády patrí do diskusie európskych lídrov.

Šaško: Nulové doplatky na lieky pre najzraniteľnejších zostávajú zachované

Šaško: Nulové doplatky na lieky pre najzraniteľnejších zostávajú zachované

DNES - 10:13Domáce

Nulové doplatky na lieky pre najzraniteľnejších zostávajú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov zachované.

Vosveteit.sk
Facebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účetFacebookom sa šíri nový phishingový útok. Stačí jeden nesprávny klik a môžeš prísť o účet
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľaťSlovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
Tieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérieTieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérie
Prečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníkaPrečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníka
Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?
Nemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeruNemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeru
Putinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítamePutinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítame
Cez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadíCez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadí
Skúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešeniaSkúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP