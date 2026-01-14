  • Články
Tragédia v Thajsku: Žeriav sa zrútil na idúci vlak, hlásia obete

  • DNES - 11:27
  • Bangkok
Na najmenej 29 stúpol počet obetí tragédie v stredovýchodnom Thajsku, pri ktorej sa stavebný žeriav zrútil na idúci osobný vlak. Ďalších 64 osôb utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúra AP.

Podľa miestnej polície žeriav pracoval na projekte výstavby vyvýšenej vysokorýchlostnej železnice, keď sa zrútil na prechádzajúcu vlakovú súpravu. Po náraze sa vlak vykoľajil a jeden z vozňov začal horieť.

Thajské médiá informovali, že vlak mal tri vagóny, z ktorých posledné dva boli najviac poškodené.

Záchranné práce museli byť dočasne prerušené pre „únik chemických látok“ na mieste nehody. Zábery z miesta nešťastia zachytávajú poškodenú konštrukciu žeriava ležiacu na masívnych betónových pilieroch, zatiaľ čo z trosiek vlaku pod nimi stúpa dym.

Vlak smeroval z hlavného mesta Bangkok a podľa dostupných informácií sa v ňom mohlo nachádzať približne 195 ľudí. Thajské úrady prisľúbili dôkladné a komplexné vyšetrenie príčin incidentu.

Žeriav pracoval na stavenisku, ktoré je súčasťou projektu v hodnote 5,4 miliardy dolárov podporovaného Pekingom na výstavbu vysokorýchlostnej železničnej siete v Thajsku. Cieľom projektu je do roku 2028 prepojiť Bangkok s čínskym mestom Kchun-ming cez Laos, píše AFP.

Thajsko má približne 5000 kilometrov železničných tratí, no ich dlhodobo zanedbaný stav vedie obyvateľov k uprednostňovaniu cestnej dopravy. Po dokončení 600-kilometrovej vysokorýchlostnej trate majú po nej jazdiť čínske vlaky rýchlosťou až 250 kilometrov za hodinu z Bangkoku do mesta Nong Khai na hranici s Laosom.

V roku 2024 sa na plánovanej trase zrútil železničný tunel. Pri tomto nešťastí vtedy zahynuli traja pracovníci. Príčinu zrútenia vtedy úrady pripísali k niekoľkodňovým silným zrážkam.

Zdroj: Info.sk, TASR
