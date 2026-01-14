  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 14.1.2026Meniny má Radovan
-4°Bratislava

Blanár: Kubilius má na názor právo, kľúčové je však dospieť k mierovej dohode

  • DNES - 10:45
  • Bratislava
Blanár: Kubilius má na názor právo, kľúčové je však dospieť k mierovej dohode

Podľa Juraja Blanára téma vytvorenia európskej armády patrí do diskusie európskych lídrov.

Vyjadrenia komisára Európskej únie pre obranu Andriusa Kubiliusa o zvážení vytvorenia európskej armády považuje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) za názor, na ktorý má eurokomisár právo. Je však presvedčený, že táto téma patrí do diskusie európskych lídrov, navyše vníma iný cieľ, ku ktorému by súčasné debaty mali smerovať.

Predovšetkým je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa dosiahla dohoda na mieri na Ukrajine, to považujem za absolútne kľúčové,“ uviedol Blanár v reakcii na eurokomisárove slová pred stredajším rokovaním vlády.

Litovský eurokomisár v nedeľu (11. 1.) na bezpečnostnej konferencii vo Švédsku vyjadril názor, že Európska únia (EÚ) by mala zvážiť vytvorenie stálej európskej armády so 100.000 vojakmi a prehodnotiť politické procesy riadiace obranu. Kubilius sa vzhľadom na ruskú agresiu na Ukrajine a presun pozornosti USA preč od Európy, ako aj hrozby namierené proti Grónsku vyslovil v prospech prístupu „veľkého tresku“ k prehodnoteniu spoločnej obrany Európy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šaško: Nulové doplatky na lieky pre najzraniteľnejších zostávajú zachované

Šaško: Nulové doplatky na lieky pre najzraniteľnejších zostávajú zachované

DNES - 10:13Domáce

Nulové doplatky na lieky pre najzraniteľnejších zostávajú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov zachované.

PS: Seniori, zdravotne znevýhodnení či deti by mohli doplácať za lieky viac

PS: Seniori, zdravotne znevýhodnení či deti by mohli doplácať za lieky viac

DNES - 9:55Domáce

Podľa Progresívneho Slovenska rezort zdravotníctva siaha najzraniteľnejším skupinám do peňaženiek.

Majerský: Štát vlani nešetril na sebe, ale konsolidoval na ľuďoch

Majerský: Štát vlani nešetril na sebe, ale konsolidoval na ľuďoch

DNES - 8:12Domáce

Jedným z najväčších negatív minulého roka bola zle nastavená konsolidácia, poznamenal predseda KDH.

Meteorológovia vydali výstrahu pre celé územie Slovenska

Meteorológovia vydali výstrahu pre celé územie Slovenska

DNES - 8:05Domáce

Výstraha platí na väčšine územia počas celého dňa.

Vosveteit.sk
Tieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérieTieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérie
Prečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníkaPrečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníka
Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?
Nemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeruNemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeru
Putinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítamePutinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítame
Cez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadíCez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadí
Skúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešeniaSkúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešenia
Prečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energiePrečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energie
500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP