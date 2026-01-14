Blanár: Kubilius má na názor právo, kľúčové je však dospieť k mierovej dohode
Podľa Juraja Blanára téma vytvorenia európskej armády patrí do diskusie európskych lídrov.
Vyjadrenia komisára Európskej únie pre obranu Andriusa Kubiliusa o zvážení vytvorenia európskej armády považuje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) za názor, na ktorý má eurokomisár právo. Je však presvedčený, že táto téma patrí do diskusie európskych lídrov, navyše vníma iný cieľ, ku ktorému by súčasné debaty mali smerovať.
„Predovšetkým je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa dosiahla dohoda na mieri na Ukrajine, to považujem za absolútne kľúčové,“ uviedol Blanár v reakcii na eurokomisárove slová pred stredajším rokovaním vlády.
Litovský eurokomisár v nedeľu (11. 1.) na bezpečnostnej konferencii vo Švédsku vyjadril názor, že Európska únia (EÚ) by mala zvážiť vytvorenie stálej európskej armády so 100.000 vojakmi a prehodnotiť politické procesy riadiace obranu. Kubilius sa vzhľadom na ruskú agresiu na Ukrajine a presun pozornosti USA preč od Európy, ako aj hrozby namierené proti Grónsku vyslovil v prospech prístupu „veľkého tresku“ k prehodnoteniu spoločnej obrany Európy.
