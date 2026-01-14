PS: Výstavba dostupných nájomných bytov je dôležitá, ale vláde nejde o ľudí
- DNES - 10:36
- Bratislava
Výstavba cenovo dostupných nájomných bytov je pre Slovensko dôležitá, ale vláda Roberta Fica (Smer-SD) opäť ukázala, že jej nejde o ľudí.
Upozornilo na to v stredu opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v súvislosti s návrhom premiéra o možnom zjednodušení výberu zhotoviteľov nájomných bytov pre obce a mestá.
Podpredseda PS a člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Michal Truban vyhlásil, že bez riadneho verejného obstarávania sa totiž potrebné peniaze stratia v „smeráckych korupčných schémach“. „Práve verejné obstarávania majú zabezpečiť, aby z dostupných financií vzniklo čo najviac bytov. Ficova vláda však aj pri tomto projekte ukázala svoju neschopnosť,“ uviedol Truban. „Peniaze musia byť použité efektívne - tak, aby vznikli reálne byty a nielen nové haciendy,“ dodal poslanec.
Podľa člena Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Mareka Lackoviča (PS) premiér vzal samosprávam stovky miliónov eur v rámci konsolidácie a teraz im chce vrátiť len symbolické sumy na výstavbu nájomných bytov. „Bez širšej diskusie so samosprávami či expertami na verejné obstarávanie rozhodol, že nájomné byty sa majú stavať bez riadnej súťaže,“ uviedol.
Poslanec NR SR Dávid Dej (PS) poukázal na to, že okrem toho vláda zrušila aj nenávratné dotácie, bez ktorých mestá a obce nemôžu financovať výstavbu nájomných bytov cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). „Toto nie je reforma, ale rezignácia na transparentnosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými financiami. V prostredí s predraženými stavbami a nedostatkom bytov oslabovanie kontrolných mechanizmov priamo otvára dvere klientelizmu,“ podotkol Dej.
Návrh predsedu vlády na jednoduchšie obstarávanie obecných a mestských nájomných bytov v utorok (13. 1.) kritizovala aj opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS).
Fico po stretnutí s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska v pondelok (12. 1.) oznámil, že vláda uvažuje oslobodiť mestá a obce od komplikovaného verejného obstarávania obecných a mestských nájomných bytov. Chce im umožniť, aby si pri ich výstavbe vyberali zhotoviteľa stavby len v zjednodušenom konaní z troch ponúk. Preto bude potrebné zmeniť pravidlá verejného obstarávania. Na nenávratnú dotáciu, ktorá pokrýva 40 percent nákladov na obstaranie nájomných bytov, podľa premiéra treba v roku 2026 nájsť 37 miliónov eur, v rozpočte na to totiž nie sú peniaze.
