  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 14.1.2026Meniny má Radovan
-4°Bratislava

Šaško: Nulové doplatky na lieky pre najzraniteľnejších zostávajú zachované

  • DNES - 10:13
  • Bratislava
Šaško: Nulové doplatky na lieky pre najzraniteľnejších zostávajú zachované

Nulové doplatky na lieky pre najzraniteľnejších zostávajú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov zachované.

Limit spoluúčasti sa neruší. Šaško to uviedol na sociálnej sieti. Opozičné PS predtým kritizovalo, že nová vyhláška rezortu zdravotníctva limit zmení a seniori, deti či zdravotne znevýhodnení budú môcť doplácať za lieky viac.

Limit spoluúčasti sa neruší a kto tvrdí opak, snaží sa opäť len vytĺkať lacné politické body zastrašovaním najzraniteľnejších skupín - dôchodcov, ŤZP či rodičov detí, ktoré lieky potrebujú. Návrh programovej vyhlášky hovorí o technických aspektoch zefektívnenia finančných tokov, ktoré pacientov nijako neovplyvnia,“ tvrdí Šaško.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Oskar Dvořák (PS) vyhlásil, že zníženie limitu spôsobí nárast doplatkov za lieky pre zraniteľné skupiny obyvateľstva v desiatkach až stovkách eur ročne, čo si nemôžu dovoliť.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Blanár: Kubilius má na názor právo, kľúčové je však dospieť k mierovej dohode

Blanár: Kubilius má na názor právo, kľúčové je však dospieť k mierovej dohode

DNES - 10:45Domáce

Podľa Juraja Blanára téma vytvorenia európskej armády patrí do diskusie európskych lídrov.

PS: Seniori, zdravotne znevýhodnení či deti by mohli doplácať za lieky viac

PS: Seniori, zdravotne znevýhodnení či deti by mohli doplácať za lieky viac

DNES - 9:55Domáce

Podľa Progresívneho Slovenska rezort zdravotníctva siaha najzraniteľnejším skupinám do peňaženiek.

Majerský: Štát vlani nešetril na sebe, ale konsolidoval na ľuďoch

Majerský: Štát vlani nešetril na sebe, ale konsolidoval na ľuďoch

DNES - 8:12Domáce

Jedným z najväčších negatív minulého roka bola zle nastavená konsolidácia, poznamenal predseda KDH.

Meteorológovia vydali výstrahu pre celé územie Slovenska

Meteorológovia vydali výstrahu pre celé územie Slovenska

DNES - 8:05Domáce

Výstraha platí na väčšine územia počas celého dňa.

Vosveteit.sk
Tieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérieTieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérie
Prečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníkaPrečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníka
Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?
Nemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeruNemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeru
Putinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítamePutinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítame
Cez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadíCez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadí
Skúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešeniaSkúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešenia
Prečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energiePrečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energie
500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP