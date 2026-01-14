Šaško: Nulové doplatky na lieky pre najzraniteľnejších zostávajú zachované
Nulové doplatky na lieky pre najzraniteľnejších zostávajú podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov zachované.
Limit spoluúčasti sa neruší. Šaško to uviedol na sociálnej sieti. Opozičné PS predtým kritizovalo, že nová vyhláška rezortu zdravotníctva limit zmení a seniori, deti či zdravotne znevýhodnení budú môcť doplácať za lieky viac.
„Limit spoluúčasti sa neruší a kto tvrdí opak, snaží sa opäť len vytĺkať lacné politické body zastrašovaním najzraniteľnejších skupín - dôchodcov, ŤZP či rodičov detí, ktoré lieky potrebujú. Návrh programovej vyhlášky hovorí o technických aspektoch zefektívnenia finančných tokov, ktoré pacientov nijako neovplyvnia,“ tvrdí Šaško.
Poslanec Národnej rady (NR) SR Oskar Dvořák (PS) vyhlásil, že zníženie limitu spôsobí nárast doplatkov za lieky pre zraniteľné skupiny obyvateľstva v desiatkach až stovkách eur ročne, čo si nemôžu dovoliť.
