Streda, 14.1.2026
PS: Seniori, zdravotne znevýhodnení či deti by mohli doplácať za lieky viac

PS: Seniori, zdravotne znevýhodnení či deti by mohli doplácať za lieky viac

Podľa Progresívneho Slovenska rezort zdravotníctva siaha najzraniteľnejším skupinám do peňaženiek.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) navrhuje v novej rozpočtovej vyhláške znížiť ochranné limity na doplatky na lieky. Mohlo by to znamenať, že seniori, zdravotne znevýhodnení či deti by po novom mohli za lieky doplácať viac o desiatky či stovky eur. Upozornilo na to opozičné Progresívne Slovensko, podľa ktorého tým rezort siaha najzraniteľnejším skupinám do peňaženiek.

Zníženie limitu spoluúčasti považujeme za mimoriadne škodlivý návrh. Ťažko zdravotne postihnutí a seniori majú často nízke príjmy a zároveň trpia chronickými ochoreniami, čo znamená, že lieky potrebujú pravidelne a dlhodobo,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Oskar Dvořák (PS).

Poslanec tiež doplnil, že zrušenie limitu spoluúčasti by predstavovalo pre rodičov detí s dlhodobými zdravotnými problémami ďalšiu finančnú záťaž. Zvýšenie doplatkov o desiatky až stovky eur je pre obyvateľov Slovenska podľa neho neúnosné.

Argument ministra Šaška, že ide o úsporu potrebnú na financovanie inovatívnych liekov, je absurdný. Nemôže presúvať finančnú záťaž na ľudí, ktorí si ju nemôžu dovoliť. Lieky pre týchto pacientov nie sú nadštandardom, ale absolútnou nevyhnutnosťou pre dôstojný život,“ vyhlásil. Prehĺbi sa podľa neho aj nerovnosť v prístupe k zdravotnej starostlivosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
