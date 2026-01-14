  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 14.1.2026Meniny má Radovan
-4°Bratislava

Šéf francúzskej diplomacie vyzval USA, aby prestali vydierať Grónsko

  • DNES - 9:54
  • Paríž
Šéf francúzskej diplomacie vyzval USA, aby prestali vydierať Grónsko

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vyzval Spojené štáty, aby prestali vydierať Grónsko.

V stredu pre rozhlas RTL tiež pripomenul, že Francúzsko na tomto ostrove v súlade s vlani oznámeným plánom otvorí 6. februára svoj konzulát. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Šéf francúzskej diplomacie adresoval Spojeným štátom výzvu v deň, keď budú v Bielom dome o Grónsku diskutovať ministri zahraničných vecí USA Marco Rubio, Dánska Lars Lökke Rasmussen a Grónska Vivian Motzfeldtová. Na stretnutí sa zúčastní aj americký viceprezident J. D. Vance.

Prezident USA Donald Trump svoj záujem získať najväčší ostrov na svete s geostrategickým významom a bohatý na nerastné suroviny odôvodňuje potrebami národnej bezpečnosti a tiež snahou zabrániť Rusku a Číne, aby sa ho zmocnili. Na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.

Útok na iného člena NATO by nedával zmysel, bol by dokonca v rozpore so záujmami Spojených štátov... a preto musí toto vydieranie samozrejme prestať,“ povedal podľa Reuters Barrot.

Blížiace sa otvorenie francúzskeho konzulátu v Grónsku oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron pri svojej návšteve na ostrove v júni minulého roka. Táto cesta mala podľa vtedy médiami citovaných predstaviteľov vyjadriť Grónsku solidaritu.

Grónsko, ktoré je dánskym autonómnym územím, trvá na tom, že nie je na predaj. Premiér Jens-Frederik Nielsen v utorok vyhlásil, že ostrov uprednostňuje zotrvanie pod správou Dánska pred tým, že by sa mal stať súčasťou USA. Dánska premiérka Mette Frederiksenová označila tlak zo strany Washingtonu za neprijateľný a upozornila, že najťažšia fáza ešte neskončila.

Generálny tajomník NATO Mark Rutte v utorok oznámil, že spojenci v Aliancii diskutujú o tom, ako spoločne posilniť bezpečnosť v Arktíde. Agentúra Reuters to označila za najnovší prejav spolupráce s cieľom uspokojiť Trumpa.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Copernicus: Rok 2025 bol tretím najteplejším v histórii meraní

Copernicus: Rok 2025 bol tretím najteplejším v histórii meraní

DNES - 5:51Zahraničné

Rok 2025 bol tretím najteplejším v histórii meraní, potvrdila v stredu meteorologická služba Európskej únie Copernicus spolu s americkými vedcami z organizácie Berkeley Earth.

Polícia v Los Angeles zadržala herca Kiefera Sutherlanda

Polícia v Los Angeles zadržala herca Kiefera Sutherlanda

DNES - 4:23Zahraničné

Polícia v americkom meste Los Angeles v pondelok zadržala herca Kiefera Sutherlanda pre údajné napadnutie a vyhrážanie sa vodičovi taxislužby, oznámili tamojšie úrady.

Venezuela prepustila viacerých Američanov, USA to vítajú

Venezuela prepustila viacerých Američanov, USA to vítajú

DNES - 4:12Zahraničné

Venezuela prepustila viacerých zadržaných Američanov, oznámila v utorok večer miestneho času administratíva prezidenta Donalda Trumpa.

Metsolová vyzýva Európsku úniu na pritvrdenie sankcií proti Iránu

Metsolová vyzýva Európsku úniu na pritvrdenie sankcií proti Iránu

DNES - 3:35Zahraničné

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová v liste adresovanom šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej vyzvala na zavedenie najprísnejších možných sankcií Európskej únie voči Iránu.

Vosveteit.sk
Tieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérieTieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérie
Prečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníkaPrečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníka
Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?
Nemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeruNemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeru
Putinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítamePutinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítame
Cez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadíCez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadí
Skúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešeniaSkúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešenia
Prečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energiePrečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energie
500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP