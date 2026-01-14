Šéf francúzskej diplomacie vyzval USA, aby prestali vydierať Grónsko
- DNES - 9:54
- Paríž
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vyzval Spojené štáty, aby prestali vydierať Grónsko.
V stredu pre rozhlas RTL tiež pripomenul, že Francúzsko na tomto ostrove v súlade s vlani oznámeným plánom otvorí 6. februára svoj konzulát. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Šéf francúzskej diplomacie adresoval Spojeným štátom výzvu v deň, keď budú v Bielom dome o Grónsku diskutovať ministri zahraničných vecí USA Marco Rubio, Dánska Lars Lökke Rasmussen a Grónska Vivian Motzfeldtová. Na stretnutí sa zúčastní aj americký viceprezident J. D. Vance.
Prezident USA Donald Trump svoj záujem získať najväčší ostrov na svete s geostrategickým významom a bohatý na nerastné suroviny odôvodňuje potrebami národnej bezpečnosti a tiež snahou zabrániť Rusku a Číne, aby sa ho zmocnili. Na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.
„Útok na iného člena NATO by nedával zmysel, bol by dokonca v rozpore so záujmami Spojených štátov... a preto musí toto vydieranie samozrejme prestať,“ povedal podľa Reuters Barrot.
Blížiace sa otvorenie francúzskeho konzulátu v Grónsku oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron pri svojej návšteve na ostrove v júni minulého roka. Táto cesta mala podľa vtedy médiami citovaných predstaviteľov vyjadriť Grónsku solidaritu.
Grónsko, ktoré je dánskym autonómnym územím, trvá na tom, že nie je na predaj. Premiér Jens-Frederik Nielsen v utorok vyhlásil, že ostrov uprednostňuje zotrvanie pod správou Dánska pred tým, že by sa mal stať súčasťou USA. Dánska premiérka Mette Frederiksenová označila tlak zo strany Washingtonu za neprijateľný a upozornila, že najťažšia fáza ešte neskončila.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v utorok oznámil, že spojenci v Aliancii diskutujú o tom, ako spoločne posilniť bezpečnosť v Arktíde. Agentúra Reuters to označila za najnovší prejav spolupráce s cieľom uspokojiť Trumpa.
Copernicus: Rok 2025 bol tretím najteplejším v histórii meraní
Rok 2025 bol tretím najteplejším v histórii meraní, potvrdila v stredu meteorologická služba Európskej únie Copernicus spolu s americkými vedcami z organizácie Berkeley Earth.
Polícia v Los Angeles zadržala herca Kiefera Sutherlanda
Polícia v americkom meste Los Angeles v pondelok zadržala herca Kiefera Sutherlanda pre údajné napadnutie a vyhrážanie sa vodičovi taxislužby, oznámili tamojšie úrady.
Venezuela prepustila viacerých Američanov, USA to vítajú
Venezuela prepustila viacerých zadržaných Američanov, oznámila v utorok večer miestneho času administratíva prezidenta Donalda Trumpa.
Metsolová vyzýva Európsku úniu na pritvrdenie sankcií proti Iránu
Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová v liste adresovanom šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej vyzvala na zavedenie najprísnejších možných sankcií Európskej únie voči Iránu.