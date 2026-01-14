Majerský: Štát vlani nešetril na sebe, ale konsolidoval na ľuďoch
Jedným z najväčších negatív minulého roka bola zle nastavená konsolidácia.
Štát konsoliduje na občanoch, živnostníkoch, firmách, mestách a obciach namiesto toho, aby konsolidoval na sebe. Zhodnotil to predseda opozičného KDH Milan Majerský v rozhovore pre TASR.
„Štát mal konsolidovať na sebe, zvýšiť odvod z hazardu, ušetriť na energiách, nekupovať drahé limuzíny a šetriť tam, kde sa dá a treba,“ skonštatoval pre TASR. Upozornil tiež na pochybnosti okolo záchrankového tendra či výzvy na podporu výskumu a vývoja. Označil to za krivdu voči občanom, keďže sa pri rôznych kauzách podľa jeho slov stratilo množstvo peňazí. Majerský tiež namietal vlaňajšie rozhodnutia vlády v oblasti právneho štátu. Kritizoval napríklad novelu Trestného zákona.
Za najväčšie pozitívum minulého roka označil novelu Ústavy SR. Upozornil na to, že kresťanským demokratom sa do nej podarilo presadiť vlastné návrhy, a to aj napriek tomu, že boli v opozícii. „Som presvedčený, že zmeny budú dobrom pre krajinu aj občana,“ okomentoval. Poukázal na to, že do parlamentu však vlani predkladali aj iné zákony. Upozornil, že niektoré si „osvojili“ vládni poslanci a v NR SR iba tak prešli.
KDH chce podľa Majerského v tomto roku pracovať na návrhoch a opatreniach programu hnutia do ďalších parlamentných volieb. Avizoval, že sa chcú zamerať aj na riešenie dostupnosti bývania v SR. Deklaroval, že chcú tiež zostať aktívni v NR SR. Avizoval, že sa budú zapájať do rozpráv, predstavovať vlastné riešenia problémov a podávať pozmeňujúce návrhy. Upozornil pritom, že opozičné zákony sa v minulom roku zo schôdzí presúvali a nerokovalo sa o nich. „My sme už stratili akékoľvek ilúzie v tom, že koalícia schváli nejaký náš zákon,“ dodal.
