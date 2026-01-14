  • Články
Meteorológovia vydali výstrahu pre celé územie Slovenska

  • DNES - 8:05
  • Bratislava
Výstraha platí na väčšine územia počas celého dňa.

Na celom území Slovenska platia v stredu výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou. Na západe sú vydané do 12.00 h, v ostatných krajoch platia počas celého dňa. Najmä na severe zároveň platia výstrahy pred vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

So silným vetrom na horách treba v stredu počítať v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno. Výstraha prvého stupňa je vydaná od 17.00 h. Vietor môže priemerne dosiahnuť rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.

Foto: shmu.sk

Pre počasie vyhlásili mimoriadnu situáciu

V súvislosti s nepriaznivým počasím počas predošlých dní vyhlásili viaceré obce na severe Slovenska mimoriadnu situáciu. V okrese Čadca platí od nedele (11. 1.), z dôvodu snehovej kalamity ju vyhlásili aj starostovia obcí Radôstka (okres Čadca), Lutiše (okres Žilina) a Horný Vadičov (okres Kysucké Nové Mesto).

Na zabezpečenie zjazdnosti komunikácií boli nasadené napríklad traktory s pluhmi a radlicami, bagre a nakladače na odhŕňanie snehu, plne mechanizované sypače, viacúčelové vozidlá s posypovou nadstavbou, či snežné frézy, ako aj osobné a nákladné vozidlá. Do výkonu boli zapojení zamestnanci obcí, technicko-hospodárski pracovníci, dobrovoľní hasiči, pracovníci obecných podnikov, ale aj súkromní dodávatelia a zmluvní vodiči.

Zdroj: Info.sk, TASR
