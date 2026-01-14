Meteorológovia vydali výstrahu pre celé územie Slovenska
Výstraha platí na väčšine územia počas celého dňa.
Na celom území Slovenska platia v stredu výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou. Na západe sú vydané do 12.00 h, v ostatných krajoch platia počas celého dňa. Najmä na severe zároveň platia výstrahy pred vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
So silným vetrom na horách treba v stredu počítať v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno. Výstraha prvého stupňa je vydaná od 17.00 h. Vietor môže priemerne dosiahnuť rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.
Foto: shmu.sk
Pre počasie vyhlásili mimoriadnu situáciu
V súvislosti s nepriaznivým počasím počas predošlých dní vyhlásili viaceré obce na severe Slovenska mimoriadnu situáciu. V okrese Čadca platí od nedele (11. 1.), z dôvodu snehovej kalamity ju vyhlásili aj starostovia obcí Radôstka (okres Čadca), Lutiše (okres Žilina) a Horný Vadičov (okres Kysucké Nové Mesto).
Na zabezpečenie zjazdnosti komunikácií boli nasadené napríklad traktory s pluhmi a radlicami, bagre a nakladače na odhŕňanie snehu, plne mechanizované sypače, viacúčelové vozidlá s posypovou nadstavbou, či snežné frézy, ako aj osobné a nákladné vozidlá. Do výkonu boli zapojení zamestnanci obcí, technicko-hospodárski pracovníci, dobrovoľní hasiči, pracovníci obecných podnikov, ale aj súkromní dodávatelia a zmluvní vodiči.
Majerský: Štát vlani nešetril na sebe, ale konsolidoval na ľuďoch
Jedným z najväčších negatív minulého roka bola zle nastavená konsolidácia, poznamenal predseda KDH.
Vo veku 55 rokov zomrela spisovateľka Jana Benková
Vo veku 55 rokov zomrela v utorok slovenská spisovateľka Jana Benková.
TEDi sťahuje z predaja výrobok: Jeho používanie sa neodporúča!
Vo výrobku zistili cudzie predmety.
Nemocnica Bory do odvolania zakázala návštevy na lôžkových oddeleniach
V Nemocnici Bory v Bratislave platí od utorka až do odvolania zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia.