Copernicus: Rok 2025 bol tretím najteplejším v histórii meraní
- DNES - 5:51
- Brusel
Rok 2025 bol tretím najteplejším v histórii meraní, potvrdila v stredu meteorologická služba Európskej únie Copernicus spolu s americkými vedcami z organizácie Berkeley Earth. Odborníci očakávajú, že ďalšie teplotné rekordy budú zaznamenané aj v nasledujúcich rokoch.
Priemerná celosvetová teplota v uplynulom roku dosiahla 14,97 stupňov Celzia, čo bolo len o 0,01 stupňa menej ako v roku 2023 a o 0,13 stupňa menej ako v rekordnom roku 2024, ktorý bol najteplejším v zaznamenanej histórii. Podľa výročnej správy služby Copernicus globálne teploty v priemere za posledné tri roky prvýkrát prekročili hodnotu 1,5 stupňa Celzia nad predindustriálnou úrovňou.
Parížska klimatická dohoda z roku 2015 zaväzuje signatárov udržať oteplenie výrazne pod hranicou dvoch stupňov Celzia v porovnaní s hodnotami pred priemyselnou revolúciou a usilovať sa o obmedzenie nárastu nad 1,5 stupňa, čo by podľa vedcov pomohol zmierniť najhoršie dopady klimatických zmien.
Antarktída pritom zaznamenala svoj najteplejší rok v histórii, zatiaľ čo Arktída mala druhý najteplejší rok. Analýza údajov Copernicus ukázala, že v roku 2025 boli zaznamenané rekordne vysoké teploty aj v strednej Ázii, regióne Sahelu a severnej Európe.
„Teploty stúpajú a nové rekordy sú takmer isté. Či to bude v roku 2026, 2027, alebo 2028, nie je až také dôležité. Smer vývoja je veľmi jasný,“ poznamenal riaditeľ programu Copernicus Carlo Buontempo.
Polícia v Los Angeles zadržala herca Kiefera Sutherlanda
Polícia v americkom meste Los Angeles v pondelok zadržala herca Kiefera Sutherlanda pre údajné napadnutie a vyhrážanie sa vodičovi taxislužby, oznámili tamojšie úrady.
Venezuela prepustila viacerých Američanov, USA to vítajú
Venezuela prepustila viacerých zadržaných Američanov, oznámila v utorok večer miestneho času administratíva prezidenta Donalda Trumpa.
Metsolová vyzýva Európsku úniu na pritvrdenie sankcií proti Iránu
Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová v liste adresovanom šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej vyzvala na zavedenie najprísnejších možných sankcií Európskej únie voči Iránu.
Trump varoval Irán pred tvrdou reakciou na prípadné popravy demonštrantov
Americký prezident Donald Trump v utorok varoval Irán pred ráznymi krokmi, ak tamojšie úrady v rámci snáh o potláčanie protivládnych protestov začnú popravovať demonštrantov.