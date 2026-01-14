Polícia v Los Angeles zadržala herca Kiefera Sutherlanda
4:23
- Los Angeles
Polícia v americkom meste Los Angeles v pondelok zadržala herca Kiefera Sutherlanda pre údajné napadnutie a vyhrážanie sa vodičovi taxislužby, oznámili tamojšie úrady.
Podľa polície 59-ročný Sutherland nastúpil do vozidla služby Ride-Hail, fyzicky napadol vodiča a „vyhrážal sa obeti trestným činom“. Vodič neutrpel žiadne zranenia vyžadujúce lekársku starostlivosť.
Herec bol zadržaný pre podozrenie z vyhrážania a niekoľko hodín na to prepustený na kauciu 50.000 dolárov (42.904 eur). Jeho prvé pojednávanie je naplánované na 2. februára.
Sutherland sa preslávil najmä hlavnou postavou agenta Jacka Bauera v televíznom seriáli 24. Objavil sa však aj vo filmoch ako Pri mne stoj! či Stratení chlapci. Je synom hollywoodskej legendy Donalda Sutherlanda.
