Venezuela prepustila viacerých Američanov, USA to vítajú
- DNES - 4:12
- Washington/Caracas
Venezuela prepustila viacerých zadržaných Američanov, oznámila v utorok večer miestneho času administratíva prezidenta Donalda Trumpa.
„Vítame prepustenie zadržaných Američanov vo Venezuele. Ide o dôležitý krok správnym smerom zo strany dočasných orgánov,“ poznamenalo americké ministerstvo zahraničných vecí. Podrobnosti o tom, kto bol prepustený a koľko osôb sa to týka, však úrady bezprostredne neuviedli.
K oslobodeniu politických väzňov dochádza po operácii amerických síl vo Venezuele a zadržaní prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky na začiatku tohto mesiaca.
Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez predošlý štvrtok oznámil, že vláda plánuje prepustiť „veľký počet“ venezuelských a zahraničných väzňov ako „gesto mieru“.
Ľudskoprávna organizácia Foro Penal potvrdila, že do utorkového večera bolo oslobodených približne 60 až 70 politických väzňov a kritizovala nedostatok transparentnosti zo strany vlády. Venezuelské úrady však tieto čísla odmietajú a tvrdia, že počet prepustených presahuje 400.
Trump v piatok oznámil, že zrušil pôvodne plánovanú druhú vlnu útokov vo Venezuele, pretože Caracas začal spolupracovať s Washingtonom v súvislosti s prepustením väzňov.
