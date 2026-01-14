  • Články
Metsolová vyzýva Európsku úniu na pritvrdenie sankcií proti Iránu

  DNES - 3:35
  Brusel
Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová v utorkovom liste adresovanom šéfke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej vyzvala na zavedenie najprísnejších možných sankcií Európskej únie voči Iránu.

Medzi jej navrhovanými opatreniami je aj zaradenie islamských revolučných gárd (IRGC) na zoznam teroristických organizácií. TASR o tom informuje s odvolaním sa na portál Euractiv.com.

Metsolová navrhla rozšíriť zoznam sankcionovaných osôb o ďalších predstaviteľov iránskeho režimu zodpovedných za „represie a porušovanie ľudských práv“. V liste, ktorý portál získal, tiež žiada sprísnenie kontroly vývozu technológií, ktoré by mohli byť využívané na sledovanie a potláčanie protestov.

Domnievam sa, že je nevyhnutné, aby Európska únia preukázala premyslenú a jednotnú inštitucionálnu reakciu,“ napísala Metsolová. EP však nemá formálnu právomoc zavádzať sankcie, keďže tie musí navrhnúť EK a jednomyseľne schváliť všetkých 27 členských štátov v Rade EÚ.

Europarlament už roky vyzýva na zaradenie IRGC medzi teroristické organizácie, EK ani Rada EÚ k tomuto kroku zatiaľ nepristúpili. Na budúci týždeň by mal EP na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu opätovne vyzvať na nové sankcie, čím zvýši tlak na ostatné inštitúcie Únie.

Predsedníčka EP zároveň navrhla, aby sa EÚ zapojila do rokovaní s telekomunikačnými spoločnosťami o obnovení prístupu Iráncov k internetu. Zvážiť by sa podľa nej mali aj obchodné sankcie „s cieľom maximalizovať tlak na režim“. Ako pripomína Euractiv.com, v pondelok Metsolová zakázala iránskym diplomatom vstup do všetkých priestorov EP.

Ursula von der Leyenová v utorok odsúdila podľa jej slov neprimerané použitie sily a pokračujúce obmedzovanie slobôd v Iráne. Rastúci počet obetí prebiehajúcich protivládnych protestov označila na sociálnej sieti X za desivý a uviedla, že v úzkej spolupráci s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničnú politiku Kajou Kallasovou navrhne nové sankcie.

Ani von der Leyenová, ani Kallasová zatiaľ neuviedli, čo konkrétne by malo byť súčasťou pripravovaného balíka sankcií. Zhodujú sa však, že opatrenia sa zamerajú na osoby zodpovedné za násilné potláčanie protestov. Najbližšie zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci, na ktorom by ministri členských štátov mohli o sankciách proti Iránu rokovať, je naplánované na 29. januára.

Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 sa začali 28. decembra protestom obchodníkov v Teheráne proti rastúcim cenám a prudkému oslabeniu iránskeho rialu. Následne prerástli do rozsiahlych protivládnych protestov po celej krajine, ktoré si podľa aktivistov vyžiadali už najmenej 2000 obetí.

Zdroj: Info.sk, TASR
