Trump varoval Irán pred tvrdou reakciou na prípadné popravy demonštrantov

  • DNES - 3:24
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v utorok varoval Irán pred ráznymi krokmi, ak tamojšie úrady v rámci snáh o potláčanie protivládnych protestov začnú popravovať demonštrantov. Informuje o tom TASR na základe správ agentúry AFP a stanice Sky News.

Ak niečo také urobia, podnikneme veľmi tvrdé kroky,“ vyhlásil Trump v rozhovore pre televíziu CBS News. Možnú reakciu však bližšie nešpecifikoval. Iránska prokuratúra v utorok avizovala, že proti niektorým zadržaným protestujúcim vznesie obvinenia, za ktoré hrozí trest smrti.

Ľudskoprávna organizácia Hengaw Human Rights so sídlom v Osle uviedla, že najmenej jedného 26-ročného muža už odsúdili na trest smrti a jeho poprava by sa mala uskutočniť v stredu.

Trump podčiarkol, že jeho administratíva sa bude zaoberať „celou situáciou, ktorá sa v Iráne odohráva“, pričom doplnil, že ide o „naozaj zlé veci“. Podľa jeho slov Spojené štáty pracujú na získaní presnejších údajov o počte obetí. Zároveň avizoval, že po oboznámení sa s aktuálnymi informáciami, ktoré by mohol dostať v nasledujúcich minútach, bude Washington reagovať primeraným spôsobom.

Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 odštartoval 28. decembra protest obchodníkov v Teheráne proti rastúcim cenám a prudkému oslabeniu iránskeho rialu. Odvtedy prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií v celej krajine a podľa aktivistov si vyžiadali už najmenej 2000 obetí.

Americký prezident predtým v priebehu utorka vyzval Iráncov, aby pokračovali v protivládnych protestoch a prevzali kontrolu nad štátnymi inštitúciami. Zároveň uviedol, že „pomoc je na ceste“.

Trump pritom v uplynulých dňoch opakovane pohrozil iránskemu režimu americkou intervenciou na ochranu demonštrantov. V noci na utorok zároveň oznámil zavedenie 25-percentného cla na krajiny obchodujúce s Teheránom.

Zásahy režimu proti demonštrantom kritizujú viaceré západné štáty. Európska únia si v utorok v reakcii predvolala iránskeho veľvyslanca v Bruseli a krajine pohrozila ďalšími sankciami.

Zdroj: Info.sk, TASR
