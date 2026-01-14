Rodríguez: Venezuelské úrady prepustili viac než 400 väzňov
- DNES - 3:21
- Caracas
Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez v utorok oznámil, že úrady prepustili z väzenia viac než 400 ľudí. Ľudskoprávne organizácie však tvrdia, že počet prepustených sa pohybuje len medzi 60 až 70 osobami, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Venezuelský väzenský úrad pritom ešte v pondelok uviedol, že na slobodu sa dostalo 116 väzňov. Rodríguez, ktorý je zároveň bratom dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej, minulý štvrtok oznámil prepúšťanie „veľkého počtu“ politických väzňov. Podľa jeho slov ide o jednostranné „gesto mieru“.
Podľa agentúry AFP ide o jeden z prvých ústupkov venezuelskej dočasnej vlády od zadržania prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky americkými špeciálnymi jednotkami.
Ľudskoprávna organizácia Foro Penal uviedla, že vo venezuelských väzniciach sa nachádza približne 800 politických väzňov, vrátane desiatok príslušníkov armády. Vláda však tvrdí, že v krajine politickí väzni neexistujú a že zadržaní boli obvinení z legitímnych trestných činov.
Opozičná líderka a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová, ktorá by sa mala vo štvrtok stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, patrí medzi najvýraznejšie hlasy požadujúce prepustenie väzňov. Medzi nimi sú aj niektorí jej blízki spojenci a cudzinci.
