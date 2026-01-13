Trump pohrozil odobratím občianstva naturalizovaným podvodníkom
- DNES - 22:02
- Washington
Americký prezident Donald Trump v utorok pohrozil, že jeho vláda odoberie americké občianstvo naturalizovaným migrantom zo „Somálska alebo akejkoľvek inej krajiny“, ktorí páchajú podvody na Američanoch. Vyjadril sa tak na zasadnutí Detroitského ekonomického klubu.
Televízia Fox News predtým informovala, že Trump plánuje odobrať chránený status tisícom Somálčanov žijúcim v Spojených štátoch. Podľa ministerky pre vnútornú bezpečnosť Kristi Neomovej sa situácia vo vojnou postihnutej krajine zlepšila natoľko, že zákon umožňujúci udelenie dočasnej ochrany sa už na Somálčanov nevzťahuje.
Trump v novembri oznámil zámer ukončiť dočasnú ochranu pred deportáciou pre Somálčanov žijúcich v Minnesote, čím ukončil program fungujúci od roku 1991, keď v Somálsku vypukla občianska vojna. Šéf Bieleho domu následne kritizoval somálskych imigrantov v Spojených štátoch. Na zasadnutí svojho kabinetu upozornil na rozsiahle problémy tejto východoafrickej krajiny a deklaroval, že Somálčania americkej spoločnosti nič neprinášajú.
Trump a ďalší predstavitelia jeho vlády sa v poslednom čase vyjadrujú voči Somálčanom v USA čoraz ostrejšie. Postoj americkej vlády podnietil škandál v Minnesote, pri ktorom bola počas pandémie ochorenia COVID-19 spreneverená miliarda dolárov určená na sociálne programy. Do podvodu bolo údajne zapojených niekoľko ľudí z miestnej somálskej komunity a ministerstvo financií vyšetruje podozrenia, že časť zo spreneverených prostriedkov skončila aj v rukách somálskej teroristickej skupiny aš-Šabáb.
