
Fiala: Babišova vláda prišla zničiť všetko, čo fungovalo, dôveru si nezaslúži

  • DNES - 21:53
  • Praha
Fiala: Babišova vláda prišla zničiť všetko, čo fungovalo, dôveru si nezaslúži

Český expremiér Petr Fiala označil kabinet Andreja Babiša za vládu deštrukcie, ktorá prišla zničiť všetko, čo v Česku fungovalo, pričom neponúka žiadnu alternatívu.

Jej cieľom podľa neho bude získať osobné výhody a vyhnúť sa problémom. Vo svojom prejave na utorkovej schôdzi Poslaneckej snemovne, na ktorej nová vláda žiada o dôveru, tiež podotkol, že Babišov kabinet ignoruje medzinárodnú realitu, ktorá podľa neho môže Česko ohroziť alebo aj zničiť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Vstupujeme do nového obdobia, keď najdôležitejším cieľom vlády zrejme bude získať osobné výhody a vyhnúť sa vlastným problémom. Vládnutie v Česku bude preto založené hlavne na pomste a zastrašovaní,“ podotkol. Vláda podľa neho nechce tvoriť nič užitočné, ale ničiť všetko, čo pripomína prácu predchádzajúcej vlády.

Babišov kabinet preto označil za vládu deštrukcie. „Od prvých dní vo funkcii len systematicky ničíte to dobré, čo sa budovalo roky. Je to vláda cynizmu, ktorá stavia osobné záujmy jednotlivcov nad záujmy všetkých občanov. Rozkladáte dôveru, stabilitu a nádej mladej generácie na život v bezpečí,“ kritizoval koalíciu expremiér.

Vláda podľa neho tiež ignoruje medzinárodnú realitu. Česko sa podľa slov Fialu odvracia na východ a nedokáže naplno stáť po boku spojencov. „Také lavírovanie sa nevyplatí, bude mať závažné dôsledky pre našu bezpečnosť aj ekonomiku. V situácii, keď máme v bezprostrednom susedstve vojnu, neexistuje žiadna neutrálna zóna. Štát buď robí kroky v záujme bezpečnosti ČR, Európy a Ukrajiny alebo svojím konaním a často nečinnosťou pomáha agresorovi. Žiadna tretia možnosť neexistuje,“ vyhlásil.

Babišov kabinet je jeho slovami „vládou sebectva“, ktorá sa spolieha na to, že Česko zachránia iní, pričom im ale nedáva žiaden dôvod, aby to urobili. „Robíte našej krajine hanbu a dôveru si nezaslúžite,“ vyhlásil v závere prejavu Fiala, ktorý v pléne vystúpil ako prvý člen opozície, pričom k mikrofónu sa dostal až po 19.30 h. Dovtedy vystupovali všetci ministri a ďalší poslanci s prednostnými právami z koalície.

O 21.00 h bola schôdza prerušená, pokračovať sa v nej bude v stredu o 9.00 h. Predseda snemovne Tomio Okamura očakáva, že k hlasovaniu by najskôr mohlo dôjsť vo večerných hodinách.

Zdroj: Info.sk, TASR
