Vo veku 55 rokov zomrela spisovateľka Jana Benková
Vo veku 55 rokov zomrela v utorok slovenská spisovateľka Jana Benková.
Informáciu o jej úmrtí zverejnilo na svojom webe Slovenské literárne centrum (SLC), zosnulej spisovateľke vzdala hold na sociálnej sieti i Alena Heribanová, o ktorej Benková napísala monografiu.
SLC pripomína, že Jana Benková bola novinárka, scenáristka a mediálna poradkyňa. Knižne debutovala roku 1997, na konte má desiatky titulov, viacero vyšlo i v češtine.
Na sociálnej na ňu zaspomínala aj moderátorka Alena Heribanová. „Vážila som si Tvoje nesmierne spisovateľské úsilie, tvorivosť, lásku k ľuďom, Tvoj talent vytvárať príbehy, písať romány…," napísala.
TEDi sťahuje z predaja výrobok: Jeho používanie sa neodporúča!
Vo výrobku zistili cudzie predmety.
Nemocnica Bory do odvolania zakázala návštevy na lôžkových oddeleniach
V Nemocnici Bory v Bratislave platí od utorka až do odvolania zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia.
Skialpinista uviazol vo Vodárenskom žľabe, pomohli mu horskí záchranári
Horskí záchranári z Oblastného strediska Malá Fatra pomáhali v utorok popoludní 24-ročnému skialpinistovi, ktorý uviazol vo Vodárenskom žľabe.
Zrážka vlaku s človekom: Na mieste zasahujú hasiči
Na železničnej trati na severe Slovenska došlo k stretu vlaku s človekom.