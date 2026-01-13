  • Články
Utorok, 13.1.2026
-3°Bratislava

Vo veku 55 rokov zomrela spisovateľka Jana Benková

  • DNES - 20:28
  Bratislava
Vo veku 55 rokov zomrela v utorok slovenská spisovateľka Jana Benková.

Informáciu o jej úmrtí zverejnilo na svojom webe Slovenské literárne centrum (SLC), zosnulej spisovateľke vzdala hold na sociálnej sieti i Alena Heribanová, o ktorej Benková napísala monografiu.

SLC pripomína, že Jana Benková bola novinárka, scenáristka a mediálna poradkyňa. Knižne debutovala roku 1997, na konte má desiatky titulov, viacero vyšlo i v češtine.

Na sociálnej na ňu zaspomínala aj moderátorka Alena Heribanová. „Vážila som si Tvoje nesmierne spisovateľské úsilie, tvorivosť, lásku k ľuďom, Tvoj talent vytvárať príbehy, písať romány…," napísala.

Zdroj: Info.sk, TASR
