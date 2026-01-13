  • Články
Trump tvrdí, že inflácia je veľmi nízka a šéfa Fedu žiada o redukciu úrokov

  • DNES - 20:01
  • Washington
Prezident USA Donald Trump privítal správu o decembrovej inflácii v krajine a vyhlásil, že podporuje jeho tlak na predsedu amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jeromeho Powella, aby znížil úrokové sadzby.

Údaje amerického ministerstva práce ukázali, že medziročná jadrová inflácia v USA bola v decembri na úrovni 2,6 %. Trhy pritom očakávali, že bude vyššia, a to 2,7 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Máme veľmi nízku infláciu. To by malo dať spomalenému Powellovi šancu priniesť nám dosť veľké zníženie sadzieb,“ povedal v utorok Trump novinárom.

Už pred rozhovorom s novinármi Trump na sociálnych sieťach napísal, že čísla o inflácii znamenajú, že Powell „by mal znížiť úrokové sadzby, a to významne“. Podľa Trumpa by nižšie úroky Fedu znížili náklady na hypotekárne úvery aj výdavky vlády na obsluhu vysokého verejného dlhu.

Fed sa usiluje dosiahnuť, aby medziročná inflácia v krajine bola na úrovni 2 %. Predpokladá sa, že kým inflácia bude zostávať nad touto úrovňou, centrálna banka USA sa bude zdráhať výraznejšie úroky redukovať.

Zdroj: Info.sk, TASR
