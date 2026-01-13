Kim Jo-čong žiada od Soulu ospravedlnenie za narušenie vzdušného priestoru
- DNES - 18:54
- Soul
Sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong v utorok odmietla šancu na zlepšenie vzťahov so Soulom a od južného suseda požadovala ospravedlnenie za údajné narušenie vzdušného priestoru dronom.
„Pokiaľ ide o rôzne nádejné sny Soulu nazývané ‚napravenie vzťahov medzi KĽDR a Kóreou‘, žiadny z nich sa nikdy nesplní,“ uviedla Kim Jo-čong vo vyhlásení, ktoré zverejnila štátna tlačová agentúra KCNA.
Pchjongjang cez víkend oznámil, že začiatkom januára zostrelil v blízkosti severokórejského mesta Käsong dron, ktorý preletel cez hranicu s Južnou Kóreou. Soul na to reagoval vyhlásením, že typ dronu zobrazený na fotografiách KĽDR jeho armáda nepoužíva.
Kim Jo-čong uviedla, že Severná Kórea považuje tento incident za vážnu provokáciu. „Orgány v Soule by sa mali priznať a ospravedlniť za porušenie suverenity KĽDR a prijať opatrenia, aby sa to už nezopakovalo,“ povedala sestra severokórejského vodcu.
Zároveň varovala, že za opakované porušenia „zaplatia cenu, ktorú nebudú môcť uniesť“.
Clintonovci odmietli vypovedať pred Kongresom v kauze Epstein
Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka Hillary v utorok odmietli vypovedať pred výborom amerického Kongresu v súvislosti s kauzou zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Trump demonštrantom v Iráne odkázal, že „pomoc je na ceste“
Americký prezident Donald Trump vyzval Iráncov, aby pokračovali v rozsiahlych celonárodných protestoch a prevzali kontrolu nad inštitúciami. Ubezpečil ich, že „pomoc je na ceste“.
Nielsen: Grónsko bude radšej pod správou Dánska ako Spojených štátov
Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v utorok vyhlásil, že autonómne územie uprednostňuje zotrvanie pod správou Dánska, ako by sa malo stať súčasťou Spojených štátov.
OHCHR žiada nezávislé vyšetrenie smrti ženy v Minneapolise po streľbe agenta ICE
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva požiadal o rýchle a nezávislé prešetrenie minulotýždňového incidentu v Minneapolise.