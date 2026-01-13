  • Články
Utorok, 13.1.2026
-3°Bratislava

Kim Jo-čong žiada od Soulu ospravedlnenie za narušenie vzdušného priestoru

  • DNES - 18:54
  • Soul
Kim Jo-čong žiada od Soulu ospravedlnenie za narušenie vzdušného priestoru

Sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong v utorok odmietla šancu na zlepšenie vzťahov so Soulom a od južného suseda požadovala ospravedlnenie za údajné narušenie vzdušného priestoru dronom.

Pokiaľ ide o rôzne nádejné sny Soulu nazývané ‚napravenie vzťahov medzi KĽDR a Kóreou‘, žiadny z nich sa nikdy nesplní,“ uviedla Kim Jo-čong vo vyhlásení, ktoré zverejnila štátna tlačová agentúra KCNA.

Pchjongjang cez víkend oznámil, že začiatkom januára zostrelil v blízkosti severokórejského mesta Käsong dron, ktorý preletel cez hranicu s Južnou Kóreou. Soul na to reagoval vyhlásením, že typ dronu zobrazený na fotografiách KĽDR jeho armáda nepoužíva.

Kim Jo-čong uviedla, že Severná Kórea považuje tento incident za vážnu provokáciu. „Orgány v Soule by sa mali priznať a ospravedlniť za porušenie suverenity KĽDR a prijať opatrenia, aby sa to už nezopakovalo,“ povedala sestra severokórejského vodcu.

Zároveň varovala, že za opakované porušenia „zaplatia cenu, ktorú nebudú môcť uniesť“.

Zdroj: Info.sk, TASR
