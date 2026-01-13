  • Články
Clintonovci odmietli vypovedať pred Kongresom v kauze Epstein

  • DNES - 18:43
  • Washington
Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka Hillary v utorok odmietli vypovedať pred výborom amerického Kongresu v súvislosti s kauzou zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

Tvrdia, že ich predvolanie je účelové a republikáni sa ich snažia dostať do väzenia. Republikánske vedenie výboru preto začne voči exprezidentovi konanie pre pohŕdanie Kongresom. Upozornili na to agentúry AFP a AP, informuje TASR.

Clintonovci v liste kritizovali republikánskeho predsedu Výboru pre dohľad Snemovne reprezentantov Jamesa Comera. Ten podľa nich dohliada na politicky motivovaný proces.

Comer uviedol, že budúci týždeň začne voči exprezidentovi konanie vo veci pohŕdania Kongresom, pretože Bill Clinton sa v utorok nedostavil na neverejné vypočutie. Podľa AP sa tak spustí komplikovaný proces, ku ktorému Kongres siaha iba zriedka. „Nikto neobviňuje Clintonovcov zo žiadneho previnenia. Máme len otázky,“ povedal predseda výboru novinárom.

Uznesenie o pohŕdaní musí schváliť Snemovňa a následne postúpiť ministerstvu spravodlivosti, ktoré rozhodne o prípadnom trestnom stíhaní. Za pohŕdanie Kongresom hrozí až jeden rok väzenia a pokuta až 100.000 dolárov.

AFP pripomína, že Výbor pre dohľad vyšetruje Epsteinove väzby na vplyvné osobnosti a ako americké orgány nakladali s informáciami o jeho zločinoch. Clinton nebol nikdy obvinený z protiprávneho konania v súvislosti s Epsteinom. V 90. rokoch sa so zosnulým finančníkom priatelil, o čom svedčí aj mnoho fotografií.

Usvedčený sexuálny predátor a pedofil Epstein bol známy kontaktmi na vysokopostavených ľudí v USA a vo svete, vrátane Donalda Trumpa, ktorý sa dlho snažil o to, aby spisy zostali utajené, konštatuje agentúra AFP. Comer uviedol, že výbor sa Trumpa nepokúsi predvolať k výpovedi s argumentom, že nemôže nútiť úradujúceho prezidenta, aby vypovedal.

Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. V roku 2019 sa obesil v cele v newyorskej väznici. Mnoho ľudí je presvedčených v skutočnosti bol zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch.

Počas predvolebnej kampane Trump sľúbil zverejnenie všetkých vyšetrovacích spisov. Doteraz však ministerstvo spravodlivosti zverejnilo iba jedno percento súvisiacich dokumentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
