TEDi sťahuje z predaja výrobok: Jeho používanie sa neodporúča!
Vo výrobku zistili cudzie predmety.
Obchodný reťazec TEDi, ktorý predáva predovšetkým výrobky do domácnosti a dekorácie, sťahuje z predaja výrobok Adventný kalendár pre psy. Ako informoval na svojom webe, výrobok je možné vrátiť.
Podľa TEDi vo výrobku zistili prítomnosť cudzích predmetov. „Skúšky výrobkov odhalili prítomnosť cudzích kovových predmetov. Preto sa ďalšie použitie tohto výrobku dôrazne neodporúča,“ varoval reťazec.
Výrobok predávali na pobočkách TEDi od 25. 8. 2025 do 19. 12. 2025.
Informácie o výrobku
- Názov výrobku: Adventný kalendár pre psy 150g
- Číslo tovaru: 15768002471000000300
- V predaji od 25. 8. 2025 do 19. 12. 2025
Foto: tedi.com
Čo robiť, ak ste si výrobok kúpili?
V prípade, že ste si Adventný kalendár pre psy už kúpili, TEDi odporúča vrátiť ho alebo vymeniť za iný tovar na ktorejkoľvek pobočke reťazca. „Tovar môžete vrátiť a bude vám vrátená kúpna cena 3,00 eur, alebo ho môžete vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke,“ spresnil TEDi.
V prípade otázok alebo nejasností môžete kontaktovať reťazec na telefónnom čísle + 421 248 255 100 alebo mailom na adrese [email protected]. „Ďakujeme vám za porozumenie a ospravedlňujeme sa vám za vzniknuté nepríjemnosti,“ dodal reťazec.
Pred Vianocami stiahli aj pomôcku do kuchyne
Ako sme vás informovali ešte v decembri 2025, TEDi stiahol z predaja aj spotrebič na výrobu vaflí. Waflovač od výrobcu Elta totiž nevyhovel skúškam, pri ktorých sa preukázalo, že jeho „napájací kábel sa za určitých okolností môže veľmi zahriať.“
Zákazníci, ktorí si výrobok kúpili, ho môžu vrátiť na pobočke alebo vymeniť za iný. V prípade vrátenia im reťazec poskytne kúpnu sumu 15 eur.
Výrobok bol v predaji od apríla 2024 do 19. decembra 2025.
