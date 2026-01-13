SaS navrhuje zrušiť povinné oznámenia súvisiace s evidenciou tržieb
- DNES - 17:56
- Bratislava
Vypustenie povinnosti predávajúceho umiestniť na každom predajnom mieste oznámenie o povinnostiach súvisiacich so zákonom o evidencii tržieb je cieľom návrhu novely tohto zákona, ktorý do Národnej rady (NR) SR predkladá skupina poslancov opozičnej SaS.
Pripomenuli, že zákon účinný od 1. januára tohto roka zaviedol viaceré nové povinnosti pre predávajúcich v súvislosti s evidenciou prijatých tržieb. Jednou z nich je aj povinnosť umiestniť na každom predajnom mieste spomínané oznámenie.
„Cieľom predkladaného návrhu zákona je vypustiť túto povinnosť zo zákona o evidencii tržieb, ako aj súvisiace ustanovenia, keďže ide o opatrenie, ktoré má prevažne formálny charakter, neprispieva priamo k naplneniu hlavného účelu zákona a zvyšuje administratívnu záťaž podnikateľov bez primeraného prínosu pre verejný záujem,“ vysvetlili v dôvodovej správe predkladatelia.
Základným účelom zákona o evidencii tržieb je podľa nich zabezpečiť riadne zaznamenávanie prijatých platieb, zvýšiť transparentnosť hotovostných a obdobných transakcií a posilniť kontrolné možnosti finančnej správy. Tento účel je napĺňaný predovšetkým prostredníctvom samotnej povinnosti evidovať tržby v zákonom ustanovenom systéme a povinnosti vydať kupujúcemu pokladničný doklad. „Povinnosť umiestňovať informačné oznámenie na predajnom mieste nemá samostatný daňový ani kontrolný efekt, ale má výlučne informačný charakter,“ zdôraznili opoziční poslanci.
Zároveň však táto povinnosť podľa nich vytvára priestor na sankcionovanie predávajúcich za čisto formálne porušenia zákona. Ich návrh je preto zameraný na zníženie zbytočnej administratívnej záťaže podnikateľov a odstránenie rizika neprimeraných sankcií za marginálne porušenia. Nemení základnú koncepciu zákona o evidencii tržieb, neoslabuje jeho kontrolné mechanizmy a nemá negatívny vplyv na príjmy verejných rozpočtov, doplnili predkladatelia.
Účinnosť novely navrhujú od 1. júla 2026.
SaS: Vláda oslabením obstarávania otvára dvere korupcii v bytovej výstavbe
Vláda Roberta Fica sa pod zámienkou urýchlenia výstavby nájomných bytov chystá oslabiť pravidlá verejného obstarávania a vytvoriť nový priestor pre netransparentnosť, kšefty a klientelizmus, tvrdí SaS.
Hnutie Slovensko: Vláda chce pomáhať Slovalcu, no končia aj ďalšie fabriky
Hnutie Slovensko považuje za nepochopiteľné, že vláda SR chce venovať mimoriadnu pomoc hlinikárni Slovalco, kým po celom Slovensku končia a ľudí prepúšťajú i ďalšie fabriky.
SaS: Riešenia na podporu slovenského priemyslu existujú, len ich treba využiť
Opozičná strana Sloboda a solidarita víta záujem premiéra Roberta Fica o naštartovanie slovenskej ekonomiky, no zároveň strana tvrdí, že väčšinu problémov spôsobili jeho vlády.
Premiér: Vláda chce so Slovalcom podpísať memorandum na obdobie 10 rokov
S hlinikárňou Slovalco, ktorá začiatkom roka 2023 ukončila výrobu primárneho hliníka, plánuje vláda podpísať memorandum o spolupráci na obdobie desiatich rokov.