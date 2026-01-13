  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 13.1.2026Meniny má Rastislav
-3°Bratislava

Skialpinista uviazol vo Vodárenskom žľabe, pomohli mu horskí záchranári

  • DNES - 17:12
  • Terchová
Skialpinista uviazol vo Vodárenskom žľabe, pomohli mu horskí záchranári

Horskí záchranári z Oblastného strediska Malá Fatra pomáhali v utorok popoludní 24-ročnému skialpinistovi, ktorý uviazol vo Vodárenskom žľabe. Informovala o tom Horská záchranná služba na svojej webovej stránke.

Skialpinistovi sa počas túry poškodilo viazanie na lyžiach, ktoré nebolo možné opraviť a vzhľadom na nový hlboký sneh sa následným pohybom aj vyčerpal. Nakoľko poskytol súradnice svojej polohy, bola jeho lokalizácia v teréne výrazne uľahčená,“ priblížila zásah HZS.

Doplnila, že horskí záchranári muža sprevádzali k hornej stanici lanovky na Chlebe, odkiaľ pokračoval ďalej na vlastnú žiadosť samostatne.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nemocnica Bory do odvolania zakázala návštevy na lôžkových oddeleniach

Nemocnica Bory do odvolania zakázala návštevy na lôžkových oddeleniach

DNES - 18:00Domáce

V Nemocnici Bory v Bratislave platí od utorka až do odvolania zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia.

Zrážka vlaku s človekom: Na mieste zasahujú hasiči

Zrážka vlaku s človekom: Na mieste zasahujú hasiči

DNES - 16:10Domáce

Na železničnej trati na severe Slovenska došlo k stretu vlaku s človekom.

KDH chce zaviesť pre policajtov psychologické vyšetrenie pri preventívkach

KDH chce zaviesť pre policajtov psychologické vyšetrenie pri preventívkach

DNES - 15:41Domáce

Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Andrea Turčanová chce zaviesť psychologické vyšetrenie ako povinnú súčasť preventívnej prehliadky policajta.

Čelná zrážka vozidiel: Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť

Čelná zrážka vozidiel: Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť

DNES - 15:30Domáce

Po čelnej zrážke previezli oboch vodičov do nemocnice.

Vosveteit.sk
Cez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadíCez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadí
Skúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešeniaSkúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešenia
Prečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energiePrečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energie
500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu
Tento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefónyTento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefóny
Google konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromímGoogle konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromím
Umelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desíUmelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desí
S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učímeDarwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP