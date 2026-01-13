Skialpinista uviazol vo Vodárenskom žľabe, pomohli mu horskí záchranári
Horskí záchranári z Oblastného strediska Malá Fatra pomáhali v utorok popoludní 24-ročnému skialpinistovi, ktorý uviazol vo Vodárenskom žľabe. Informovala o tom Horská záchranná služba na svojej webovej stránke.
„Skialpinistovi sa počas túry poškodilo viazanie na lyžiach, ktoré nebolo možné opraviť a vzhľadom na nový hlboký sneh sa následným pohybom aj vyčerpal. Nakoľko poskytol súradnice svojej polohy, bola jeho lokalizácia v teréne výrazne uľahčená,“ priblížila zásah HZS.
Doplnila, že horskí záchranári muža sprevádzali k hornej stanici lanovky na Chlebe, odkiaľ pokračoval ďalej na vlastnú žiadosť samostatne.
Nemocnica Bory do odvolania zakázala návštevy na lôžkových oddeleniach
V Nemocnici Bory v Bratislave platí od utorka až do odvolania zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia.
Zrážka vlaku s človekom: Na mieste zasahujú hasiči
Na železničnej trati na severe Slovenska došlo k stretu vlaku s človekom.
KDH chce zaviesť pre policajtov psychologické vyšetrenie pri preventívkach
Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Andrea Turčanová chce zaviesť psychologické vyšetrenie ako povinnú súčasť preventívnej prehliadky policajta.
Čelná zrážka vozidiel: Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť
Po čelnej zrážke previezli oboch vodičov do nemocnice.