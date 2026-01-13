Trump demonštrantom v Iráne odkázal, že „pomoc je na ceste“

  • Články
Americký prezident Donald Trump v utorok vyzval Iráncov, aby pokračovali v rozsiahlych celonárodných protestoch a prevzali kontrolu nad inštitúciami. Ubezpečil ich, že „pomoc je na ceste“, no žiadne ďalšie podrobnosti neposkytol. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.

Iránski vlastenci, NEPRESTAŇTE PROTESTOVAŤ – PREVEZMITE MOC NAD VAŠIMI INŠTITÚCIAMI!!! Zapamätajte si mená vrahov a tyranov. Zaplatia za to vysokú cenu,“ uviedol Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Zrušil som všetky stretnutia s iránskymi predstaviteľmi, kým NESKONČÍ bezdôvodné zabíjanie demonštrantov. POMOC JE NA CESTE,“ dodal prezident.

Podľa AP Trump zdanlivo zmenil svoj postoj k ochote rokovať s iránskou vládou. V súvislosti so zásahmi na protestoch jej už niekoľkokrát pohrozil útokmi, čo Teherán podľa neho podnietilo k záujmu o rokovania s Washingtonom.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová len v pondelok potvrdila, že komunikačný kanál s Teheránom zostáva otvorený, a dodala, že Irán zaujal „úplne odlišný tón“ v súkromných rozhovoroch s Trumpovým osobitným vyslancom Stevom Witkoffom.

Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 odštartoval 28. decembra protest obchodníkov v Teheráne proti rastúcim cenám a prudkému oslabeniu iránskej meny rial. Odvtedy prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií v celej krajine a podľa aktivistov si vyžiadali už najmenej 2000 obetí. Vláda 8. januára zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia, čo skomplikovalo šírenie informácií o situácii.

Zdroj: Info.sk, TASR
