  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 13.1.2026Meniny má Rastislav
-3°Bratislava

Nielsen: Grónsko bude radšej pod správou Dánska ako Spojených štátov

  • DNES - 16:48
  • Kodaň
Nielsen: Grónsko bude radšej pod správou Dánska ako Spojených štátov

Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v utorok vyhlásil, že autonómne územie uprednostňuje zotrvanie pod správou Dánska, ako by sa malo stať súčasťou Spojených štátov.

Reagoval na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane vyhlásil, že chce prevziať kontrolu nad ostrovom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Stojíme pred geopolitickou krízou, a ak si tu a teraz musíme vybrať medzi Dánskom a Spojenými štátmi, vyberáme si Dánsko,“ vyhlásil Nielsen počas tlačovej konferencie v Kodani.

Šéf Bieleho domu hovorí o kúpe či anexii Grónska dlhodobo a v nedeľu svoje vyjadrenia vystupňoval vyhlásením, že USA „tak či onak“ získajú toto územie. Podľa neho Spojené štáty potrebujú Grónsko pre zaistenie „národnej bezpečnosti“.

Jedna vec musí byť jasná všetkým, Grónsko nechce patriť USA, nechce byť pod správou USA, nechce byť súčasťou USA,“ vyhlásil Nielsen po boku dánskej premiérky Mette Frederiksenovej, ktorá odsúdila „absolútne neprijateľný tlak od najbližšieho spojenca“ Spojených štátov. „Je tu však veľa náznakov, že to najnáročnejšie nás ešte len čaká,“ zdôraznila predsedníčka vlády. Zároveň podotkla, že Dánsko má záujem o posilnenie spolupráce a bezpečnosti v Arktíde s USA, NATO a Európou.

Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen a jeho grónska rezortná partnerka Vivian Motzfeldtová sa v stredu stretnú s viceprezidentom J. D. Vanceom a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom v Bielom dome a budú diskutovať o Grónsku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump demonštrantom v Iráne odkázal, že „pomoc je na ceste“

Trump demonštrantom v Iráne odkázal, že „pomoc je na ceste“

DNES - 16:51Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vyzval Iráncov, aby pokračovali v rozsiahlych celonárodných protestoch a prevzali kontrolu nad inštitúciami. Ubezpečil ich, že „pomoc je na ceste“.

OHCHR žiada nezávislé vyšetrenie smrti ženy v Minneapolise po streľbe agenta ICE

OHCHR žiada nezávislé vyšetrenie smrti ženy v Minneapolise po streľbe agenta ICE

DNES - 16:04Zahraničné

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva požiadal o rýchle a nezávislé prešetrenie minulotýždňového incidentu v Minneapolise.

Babiš pred žiadosťou o dôveru: Chceme sebavedomé, bezpečné a úspešné Česko

Babiš pred žiadosťou o dôveru: Chceme sebavedomé, bezpečné a úspešné Česko

DNES - 14:37Zahraničné

Cieľom novej českej vlády je podľa premiéra Andreja Babiša dosiahnuť, aby Česko bolo bezpečnou a prosperujúcou krajinou, pričom českí občania budú pre vládu na prvom mieste.

Republikánsky kongresman predložil návrh zákona na začlenenie Grónska do USA

Republikánsky kongresman predložil návrh zákona na začlenenie Grónska do USA

DNES - 14:14Zahraničné

Republikánsky kongresman z Floridy Randy Fine v pondelok predložil návrh zákona na anexiu Grónska a jeho následné začlenenie ako 51. štátu USA.

Vosveteit.sk
Cez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadíCez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadí
Skúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešeniaSkúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešenia
Prečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energiePrečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energie
500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu
Tento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefónyTento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefóny
Google konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromímGoogle konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromím
Umelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desíUmelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desí
S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učímeDarwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP