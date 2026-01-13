Nielsen: Grónsko bude radšej pod správou Dánska ako Spojených štátov
- DNES - 16:48
- Kodaň
Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v utorok vyhlásil, že autonómne územie uprednostňuje zotrvanie pod správou Dánska, ako by sa malo stať súčasťou Spojených štátov.
Reagoval na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane vyhlásil, že chce prevziať kontrolu nad ostrovom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Stojíme pred geopolitickou krízou, a ak si tu a teraz musíme vybrať medzi Dánskom a Spojenými štátmi, vyberáme si Dánsko,“ vyhlásil Nielsen počas tlačovej konferencie v Kodani.
Šéf Bieleho domu hovorí o kúpe či anexii Grónska dlhodobo a v nedeľu svoje vyjadrenia vystupňoval vyhlásením, že USA „tak či onak“ získajú toto územie. Podľa neho Spojené štáty potrebujú Grónsko pre zaistenie „národnej bezpečnosti“.
„Jedna vec musí byť jasná všetkým, Grónsko nechce patriť USA, nechce byť pod správou USA, nechce byť súčasťou USA,“ vyhlásil Nielsen po boku dánskej premiérky Mette Frederiksenovej, ktorá odsúdila „absolútne neprijateľný tlak od najbližšieho spojenca“ Spojených štátov. „Je tu však veľa náznakov, že to najnáročnejšie nás ešte len čaká,“ zdôraznila predsedníčka vlády. Zároveň podotkla, že Dánsko má záujem o posilnenie spolupráce a bezpečnosti v Arktíde s USA, NATO a Európou.
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen a jeho grónska rezortná partnerka Vivian Motzfeldtová sa v stredu stretnú s viceprezidentom J. D. Vanceom a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom v Bielom dome a budú diskutovať o Grónsku.
Trump demonštrantom v Iráne odkázal, že „pomoc je na ceste“
Americký prezident Donald Trump vyzval Iráncov, aby pokračovali v rozsiahlych celonárodných protestoch a prevzali kontrolu nad inštitúciami. Ubezpečil ich, že „pomoc je na ceste“.
OHCHR žiada nezávislé vyšetrenie smrti ženy v Minneapolise po streľbe agenta ICE
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva požiadal o rýchle a nezávislé prešetrenie minulotýždňového incidentu v Minneapolise.
Babiš pred žiadosťou o dôveru: Chceme sebavedomé, bezpečné a úspešné Česko
Cieľom novej českej vlády je podľa premiéra Andreja Babiša dosiahnuť, aby Česko bolo bezpečnou a prosperujúcou krajinou, pričom českí občania budú pre vládu na prvom mieste.
Republikánsky kongresman predložil návrh zákona na začlenenie Grónska do USA
Republikánsky kongresman z Floridy Randy Fine v pondelok predložil návrh zákona na anexiu Grónska a jeho následné začlenenie ako 51. štátu USA.