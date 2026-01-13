Zrážka vlaku s človekom: Na mieste zasahujú hasiči
Na železničnej trati na severe Slovenska došlo k stretu vlaku s človekom.
Na železničnej trati v obci Vlachy v okrese Liptovský Mikuláš došlo v utorok poobede k nehode, pri ktorej vlak zrazil človeka. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Na mieste zasahuje päť príslušníkov HaZZ z hasičskej stanice v Liptovskom Mikuláši s dvoma kusmi techniky.
KDH chce zaviesť pre policajtov psychologické vyšetrenie pri preventívkach
Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Andrea Turčanová chce zaviesť psychologické vyšetrenie ako povinnú súčasť preventívnej prehliadky policajta.
Čelná zrážka vozidiel: Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť
Po čelnej zrážke previezli oboch vodičov do nemocnice.
Štefanovi Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie
Najvyšší súd SR potvrdil v utorok oslobodzujúci rozsudok Špecializovaného trestného súdu v prípade bývalého predsedu NS SR a exministra spravodlivosti Štefana Harabina.
Hlas nepodporí návrh SNS, odmieta znižovanie trestov za extrémizmus
Koaličná strana Hlas-SD nepodporí novelu Trestného zákona z dielne poslancov Národnej rady SR za koaličnú SNS.