OHCHR žiada nezávislé vyšetrenie smrti ženy v Minneapolise po streľbe agenta ICE
- DNES - 16:04
- Ženeva
Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v utorok požiadal o rýchle a nezávislé prešetrenie minulotýždňového incidentu v Minneapolise, pri ktorom agent Imigračného a colného úradu (ICE) zastrelil 37-ročnú ženu za volantom auta. TASR správu prebrala z agentúry AFP.
„Na základe medzinárodného práva v oblasti ľudských práv je zámerné použitie smrtiacej sily prípustné iba ako posledná možnosť proti osobe, ktorá predstavuje bezprostrednú hrozbu pre život,“ povedal hovorca OHCHR Jeremy Laurence novinárom v Ženeve.
„Vyšetrovanie Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) berieme na vedomie a trváme na potrebe urýchleného, nezávislého a transparentného prešetrenia tohto usmrtenia,“ dodal a vyzval „všetky orgány, aby podnikli kroky na zmiernenie napätia a aby sa zdržali podnecovania k násiliu“.
Incident v Minneapolise sa odohral minulý týždeň v stredu. Agent ICE zastrelil Renee Nicole Macklin Goodová v jej aute, pretože sa údajne pokúšala do neho naraziť. Toto tvrdenie spochybňuje video z miesta činu, podľa ktorého sa Goodovej vozidlo agentovi vyhýbalo.
Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) aj prezident Donald Trump tvrdia, že agent konal v sebaobrane, a DHS ženino počínanie označilo za akt domáceho terorizmu.
Štát Minnesota v pondelok pre tento incident podal proti Trumpovej administratíve žalobu. Generálny prokurátor Minnesoty Keith Ellison uviedol, že obrovský nárast agentov DHS v štáte na severe USA spôsobil, že jeho obyvatelia sa cítia menej bezpečne. Podľa primátora Minneapolisu Jacoba Freya prezident Trump zásahy proti Minnesote cielil práve pre demokratické vedenie štátu.
Ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová v nedeľu potvrdila, že do Minneapolisu, kde sa od minulej stredy každodenne konajú protesty a spomienkové zhromaždenia na počesť Goodovej, smeruje ďalších niekoľko stoviek federálnych agentov.
Babiš pred žiadosťou o dôveru: Chceme sebavedomé, bezpečné a úspešné Česko
Cieľom novej českej vlády je podľa premiéra Andreja Babiša dosiahnuť, aby Česko bolo bezpečnou a prosperujúcou krajinou, pričom českí občania budú pre vládu na prvom mieste.
Republikánsky kongresman predložil návrh zákona na začlenenie Grónska do USA
Republikánsky kongresman z Floridy Randy Fine v pondelok predložil návrh zákona na anexiu Grónska a jeho následné začlenenie ako 51. štátu USA.
Šéfka eurokomisie odsúdila represie v Iráne, s Kallasovou navrhne sankcie
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok odsúdila podľa nej neprimerané použitie sily a pokračujúce obmedzovanie slobody v Iráne.
Česká opozícia podala návrh na odvolanie Okamuru
Česká opozícia podala spoločný návrh na odvolanie Tomia Okamuru z funkcie predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.