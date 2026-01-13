Čelná zrážka vozidiel: Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť
Po čelnej zrážke previezli oboch vodičov do nemocnice.
V obci Bajč v okrese Komárno sa čelne zrazili dve motorové vozidlá. Nehoda sa stala v popoludňajších hodinách na ceste I/64. Obaja vodiči utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Podľa vyjadrenia polície došlo k čelnej zrážke dvoch vozidiel z doposiaľ presne nezistených príčin. Policajti podrobili 36-ročného vodiča vozidla Fiat Ducato dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Dychovú skúšku u 64-ročného vodiča vozidla Škoda Octavia nebolo možné vykonať. Prípadné požitie alkoholu bude u neho zisťované dodatočným odberom biologického materiálu.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Vzhľadom na kalamitný stav na cestách žiada polícia vodičov o zvýšenú opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti jazdy aktuálnym podmienkam a dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti.
