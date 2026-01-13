Štefanovi Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie
Najvyšší súd (NS) SR potvrdil v utorok oslobodzujúci rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v prípade bývalého predsedu NS SR a exministra spravodlivosti Štefana Harabina.
Ten čelil obžalobe v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine. Odvolanie prokurátora, ktorý navrhol vrátiť vec prvostupňovému súdu na opätovné prejednanie a rozhodnutie, tak NS zamietol. Rozhodnutie je právoplatné.
Podľa Najvyššieho súdu postupoval ŠTS pri hodnotení dôkazov dôsledne. Napadnutému rozsudku nebolo podľa NS možné vytknúť žiadnu vadu. Rovnako sa podľa odvolacieho súdu nepodarilo preukázať, že obžalobný skutok je trestným činom.
Rozhodnutie súdu vníma Harabin pozitívne. Médiám povedal, že generálny prokurátor by mal stíhať všetkých, ktorí na neho podali trestné oznámenie. Rusko podľa Harabina neporušuje medzinárodné právo, ale si len bráni svoje územie.
Harabinov právny zástupca Ján Foltán považuje rozhodnutie odvolacieho súdu za správne a súladné so zákonom. „Je to politický proces a politický proces nemôže mať základy v práve,“ podčiarkol.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave Martin Nociar verdikt rešpektuje. „Rozhodnutie Najvyššieho súdu bolo stručne zdôvodnené a s odôvodnením sa, samozrejme, potrebujem dôsledne oboznámiť,“ povedal.
Harabina koncom mája minulého roka oslobodil ŠTS v Pezinku spod obžaloby v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine. Stíhaný skutok podľa sudcu Jána Buvalu nebol trestným činom. Obžaloba bola podaná pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia a prečin schvaľovania trestného činu.
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu v júni 2023. Skutok sa týka vyjadrenia Harabina krátko po začiatku ruskej agresie na Ukrajine. Harabin podľa obžaloby na sociálnej sieti napísal, že by urobil to isté, čo ruský prezident Vladimir Putin, pričom hovoril o pacifikácii nacistov.
Zrážka vlaku s človekom: Na mieste zasahujú hasiči
Na železničnej trati na severe Slovenska došlo k stretu vlaku s človekom.
KDH chce zaviesť pre policajtov psychologické vyšetrenie pri preventívkach
Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Andrea Turčanová chce zaviesť psychologické vyšetrenie ako povinnú súčasť preventívnej prehliadky policajta.
Čelná zrážka vozidiel: Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť
Po čelnej zrážke previezli oboch vodičov do nemocnice.
Hlas nepodporí návrh SNS, odmieta znižovanie trestov za extrémizmus
Koaličná strana Hlas-SD nepodporí novelu Trestného zákona z dielne poslancov Národnej rady SR za koaličnú SNS.