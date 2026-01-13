SaS: Vláda oslabením obstarávania otvára dvere korupcii v bytovej výstavbe
- DNES - 15:12
- Bratislava
Vláda Roberta Fica (Smer-SD) sa pod zámienkou urýchlenia výstavby nájomných bytov chystá oslabiť pravidlá verejného obstarávania a vytvoriť nový priestor pre netransparentnosť, kšefty a klientelizmus.
Informovala o tom v utorok strana Sloboda a Solidarita (SaS) a zároveň varovala, že návrh, aby si mestá a obce vyberali zhotoviteľa stavby len z troch ponúk, podľa nej kopíruje spôsob vládnutia tejto koalície - menej kontroly, viac biznisu pre vyvolených. Liberáli tak reagovali na informácie premiéra o možnom zjednodušení výberu zhotoviteľov nájomných bytov pre obce a mestá.
Poslanec SaS Vladimír Ledecký upozornil, že vláda síce hovorí o zjednodušení a urýchlení výstavby nájomných bytov, no zvolený postup vytvára vážne riziká. „Vláda tvrdí, že chce proces zrýchliť, ale obmedzenie výberu zhotoviteľa len na tri ponuky neznamená menej byrokracie pre ľudí - znamená to menej kontroly nad verejnými peniazmi. Práve v komunálnych stavebných zákazkách dlhodobo existujú podozrenia z klientelizmu a tento návrh ich môže ešte prehĺbiť. To nie je zjednodušenie, to je pozvánka na šafárenie,“ uviedol Ledecký. Ak by podľa neho vláde skutočne išlo o férovú a rýchlu výstavbu, posilňovala by transparentnosť a kontrolu, nie ich oslabovala.
Podľa Ledeckého je zarážajúce aj to, že vláda sama priznáva, že na nájomné bývanie nemá krytie v rozpočte. „Premiér tvrdí, že 37 miliónov eur nájde, ale pri sociálnych podnikoch či vyrovnávacích príspevkoch zrazu peniaze nie sú. To presne ukazuje ich priority - veľké stavebné zákazky áno, systémová pomoc regiónom nie,“ dodal Ledecký.
Podpredseda SaS Marián Viskupič poukázal na to, že vláda ide presne opačným smerom, než by mala. „Keď vláda povie, že problémom je verejné obstarávanie, v preklade to znamená, že jej prekážajú pravidlá. Tri ponuky sú ideálny priestor na dohodnuté zákazky, vyššie ceny a nižšiu kvalitu. Takto sa nerieši bytová kríza, takto sa robí biznis,“ zdôraznil Viskupič.
SaS pripomenula, že obce už majú zákonné možnosti, ako realizovať výstavbu cez vlastné mestské podniky alebo férové súťaže, ak je politická vôľa pomáhať ľuďom. „Toto však nie je o bývaní pre mladé rodiny. Toto je ďalší krok vlády, ktorá systematicky oslabuje transparentnosť a robí zo štátu nástroj na kšefty,“ uzavrela SaS.
Fico po stretnutí s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska v pondelok (12. 1.) oznámil, že vláda uvažuje oslobodiť mestá a obce od komplikovaného verejného obstarávania obecných a mestských nájomných bytov. Chce im umožniť, aby si pri ich výstavbe vyberali zhotoviteľa stavby len v zjednodušenom konaní z troch ponúk. Preto bude potrebné zmeniť pravidlá verejného obstarávania. Na nenávratnú dotáciu z ministerstva dopravy, ktorá pokrýva 40 percent nákladov na obstaranie nájomných bytov, podľa predsedu vlády treba v roku 2026 nájsť 37 miliónov eur. V rozpočte na to totiž nie sú peniaze.
