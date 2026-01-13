Babiš pred žiadosťou o dôveru: Chceme sebavedomé, bezpečné a úspešné Česko
- DNES - 14:37
- Praha
Cieľom novej českej vlády je podľa premiéra Andreja Babiša dosiahnuť, aby Česko bolo bezpečnou a prosperujúcou krajinou, pričom českí občania budú pre vládu na prvom mieste.
Povedal to v utorok počas schôdze Poslaneckej snemovne českého parlamentu, na ktorej budú poslanci hlasovať o vyslovení dôvery jeho kabinetu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„ČR a českí občania budú pre našu vládu na prvom mieste. Naším cieľom je sebavedomá, bezpečná, prosperujúca a úspešná ČR. Jednoducho, aby sa naša krajina stala inšpiráciou pre ostatné krajiny a tým najlepším miestom pre život na celej planéte. Veľmi ma baví, že sa to tak ujalo. Nie sme zlým miestom na život, ale môžeme byť ešte lepším a my pre to urobíme maximum,“ vyhlásil Babiš. Podľa svojich slov si uvedomuje, že to nebude jednoduché.
V ekonomickej oblasti chce vláda znižovať deficit v pomere k HDP či bojovať proti daňovým únikom. Zdôraznil, že jeho kabinet určite nezavedie euro. Dôraz chce klásť na nové investície aj dostupné bývanie. Tam sa chce podľa svojich slov inšpirovať Slovenskom.
Odmietol tvrdenia, že v zahraničnej politike by ČR bola izolovaná. „My v tom máme jasno. Naša politika bude vychádzať z národnej suverenity a ochrany českých občanov a presadzovania českých ekonomických záujmov. V rámci EÚ odmietame ďalší presun právomocí na úroveň EÚ, budeme brániť našu suverenitu a nepripustíme povinné migračné kvóty... Každý sa s nami rozpráva. Sme aktívni a budeme aktívni... Nie je tu žiaden problém. Budeme robiť exportnú politiku. Rôzne strašenie, ako sme izolovaní – nie sme vôbec izolovaní,“ zdôraznil premiér.
Podotkol, že jeho kabinet bude spolupracovať so slovenskou vládou. Svojim ministrom nariadil, aby do konca februára navštívili svojich rezortných partnerov na Slovensku, a pripomenul, že na konci marca sa opäť uskutoční spoločné rokovanie vlád. Chce sa venovať spoločným témam, napríklad energetike. Dodal, že ČR chce Slovensku pomôcť v oblasti zemného plynu. „O tom budeme hovoriť, a nie o Ukrajine. Ak to bol dôvod, že sme zo Slovenska urobili nepriateľský štát, tak to považujem za absurdné. My sa budeme rozprávať so všetkými. A budem sa snažiť presvedčiť aj poľského premiéra, aby sme sa vrátili k spoločným záujmom, lebo ich máme,“ dodal.
V utorok dopoludnia sa začala schôdza Poslaneckej snemovne, na ktorej bude vláda Andreja Babiša žiadať o dôveru. Na jej vyslovenie sú potrebné hlasy nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. K hlasovaniu dôjde podľa predsedu snemovne Tomia Okamuru najskôr v stredu večer. Koalícia má v 200-člennej dolnej komore parlamentu 108 mandátov.
Republikánsky kongresman predložil návrh zákona na začlenenie Grónska do USA
Republikánsky kongresman z Floridy Randy Fine v pondelok predložil návrh zákona na anexiu Grónska a jeho následné začlenenie ako 51. štátu USA.
Šéfka eurokomisie odsúdila represie v Iráne, s Kallasovou navrhne sankcie
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok odsúdila podľa nej neprimerané použitie sily a pokračujúce obmedzovanie slobody v Iráne.
Česká opozícia podala návrh na odvolanie Okamuru
Česká opozícia podala spoločný návrh na odvolanie Tomia Okamuru z funkcie predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.
Zelenskyj: Rusko útočilo takmer 300 dronmi, státisíce domácností sú bez elektriny
Rusko v noci na utorok vyslalo na územie Ukrajiny takmer 300 dronov, 18 balistických rakiet a sedem riadených striel.