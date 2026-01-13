  • Články
  • DNES - 14:14
  • Washington
Republikánsky kongresman predložil návrh zákona na začlenenie Grónska do USA

Republikánsky kongresman z Floridy Randy Fine v pondelok predložil návrh zákona na anexiu Grónska a jeho následné začlenenie ako 51. štátu USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Fine uviedol, že zákon by americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi umožnil „podniknúť všetky kroky potrebné na anexiu alebo získanie Grónska“.

Grónsko nie je vzdialená základňa, ktorú si môžeme dovoliť ignorovať – je to dôležitý prvok národnej bezpečnosti,“ uviedol Fine vo svojom vyhlásení.

Grónsko, autonómne dánske územie s 57.000 obyvateľmi, je bohaté na nerastné suroviny a má veľký geostrategický význam. Trump vyhlasuje, že USA potrebujú Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti. V nedeľu na palube prezidentského špeciálu zopakoval, že USA sa ostrova v Arktíde zmocnia „tak či onak“, pretože inak by to podľa neho spravilo Rusko alebo Čína. V reakcii na toto tvrdenie Peking vyhlásil, že USA by nemali využívať iné krajiny ako zámienku na presadzovanie svojich záujmov v Grónsku.

Demokrati aj republikáni Trumpovu rétoriku odmietli. Dánska premiérka Mette Frederiksenová varovala, že ozbrojený útok USA na Grónsko by znamenal koniec NATO.

Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen zároveň v utorok oznámil, že spolu so svojou grónskou rezortnou kolegyňou Vivian Motzfeldtovou sa v stredu stretnú v Bielom dome s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a budú diskutovať o Grónsku.

Zdroj: Info.sk, TASR
