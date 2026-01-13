Hlas nepodporí návrh SNS, odmieta znižovanie trestov za extrémizmus
Koaličná strana Hlas-SD nepodporí novelu Trestného zákona z dielne poslancov Národnej rady (NR) SR za koaličnú SNS.
Návrh je podľa nej v priamom rozpore s hodnotami, na ktorých stojí SR. Odmieta zníženie horných hraníc trestov za extrémistické činy. Uviedol to Hlas v stanovisku, ktoré TASR poskytla jeho hovorkyňa Michaela Eliášová.
„V čase, keď na Slovensku aj v celej Európe narastá radikalizácia mladých ľudí, nemôžeme vysielať signál, že spoločnosť je k extrémizmu zhovievavejšia. Našou úlohou nie je legitimizovať nenávisť, zľahčovať popieranie historických zločinov ani zamieňať šírenie nenávisti za slobodu slova. Slovensko potrebuje spolupatričnosť, ľudskosť a zodpovednosť, nie normalizáciu ideológií, ktoré v minulosti priniesli utrpenie, strach a smrť. Štát musí stáť pevne na strane človeka a jeho dôstojnosti,“ vyhlásila strana.
Návrh je podľa nej v priamom rozpore s hodnotami, na ktorých stojí SR. Pripomenula hodnotovú oporu Slovenska v protifašistickom odkaze Slovenského národného povstania. „Tento odkaz nie je historická spomienka, ale morálny záväzok - postaviť sa proti ideológiám nenávisti, násilia a potláčania slobôd. Znižovanie trestov za extrémizmus tento záväzok oslabuje a relativizuje hranicu medzi demokraciou a zlom,“ doplnila.
Pripomenula, že Slovensko stojí aj na kresťanskom cyrilo-metodskom odkaze. „Je o úcte k človeku, o ľudskosti, pravde a zodpovednosti. Extrémizmus je popretím týchto hodnôt. Nie je prejavom slobody ani slobodného vyjadrovania sa, ale popretím všetkého, čo definuje slovenský národ, občanov SR a naše ústavné zriadenie,“ skonštatovala. Hlas-SD deklaroval, že návrh SNS nepodporí. „Je proti všetkému, čo nás ako národ a občanov SR hodnotovo definuje,“ argumentoval. Slováci nie sú podľa neho národ, ktorý by bol pripravený robiť kompromisy s extrémizmom. „Tento návrh nečíta našu históriu ani naše hodnoty správne,“ dodal.
Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnili to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.
