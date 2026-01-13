  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 13.1.2026Meniny má Rastislav
-2°Bratislava

Šéfka eurokomisie odsúdila represie v Iráne, s Kallasovou navrhne sankcie

  • DNES - 13:57
  • Bratislava
Šéfka eurokomisie odsúdila represie v Iráne, s Kallasovou navrhne sankcie

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok odsúdila podľa nej neprimerané použitie sily a pokračujúce obmedzovanie slobody v Iráne.

Rastúci počet obetí prebiehajúcich protivládnych protestov označila na sieti X za desivý a uviedla, že v úzkej spolupráci so šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou navrhne sankcie, informuje TASR.

Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií, ktoré si podľa iránskeho predstaviteľa vyžiadali už najmenej 2000 obetí. Vláda 8. januára zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia.

Von der Leyenová v príspevku na X pripomenula, že Európska únia už zaradila iránske Revolučné gardy na zoznam subjektov, na ktoré sa vzťahujú sankcie za porušovanie ľudských práv. V reakcii na prebiehajúce demonštrácie plánuje spolu s Kallasovou urýchlene navrhnúť ďalšie sankcie „proti osobám zodpovedným za represie“ v Iráne. „Stojíme po boku Iráncov, ktorí statočne bojujú za svoju slobodu,“ napísala.

Na zastavenie násilných represií voči Iráncom ešte v pondelok vyzval aj predseda Európskej rady António Costa. Takisto na sieti X napísal, že EÚ podporuje odvážnych Iráncov, ktorí požadujú základné práva, dôstojnosť a slobodu.

Niekoľko členských štátov EÚ vrátane Belgicka, Fínska a Španielska si v pondelok a utorok predvolalo iránskych veľvyslancov, ktorým tlmočili protest proti zásahom bezpečnostných zložiek v Iráne a proti vypnutiu internetu.

Holandský minister zahraničných vecí David van Weel v súvislosti so sankciami vyzval EÚ, aby označila iránske Revolučné gardy za teroristickú organizáciu. Úniu na to Európsky parlament vyzval už v roku 2022, pripomenul portál Euractiv.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Babiš pred žiadosťou o dôveru: Chceme sebavedomé, bezpečné a úspešné Česko

Babiš pred žiadosťou o dôveru: Chceme sebavedomé, bezpečné a úspešné Česko

DNES - 14:37Zahraničné

Cieľom novej českej vlády je podľa premiéra Andreja Babiša dosiahnuť, aby Česko bolo bezpečnou a prosperujúcou krajinou, pričom českí občania budú pre vládu na prvom mieste.

Republikánsky kongresman predložil návrh zákona na začlenenie Grónska do USA

Republikánsky kongresman predložil návrh zákona na začlenenie Grónska do USA

DNES - 14:14Zahraničné

Republikánsky kongresman z Floridy Randy Fine v pondelok predložil návrh zákona na anexiu Grónska a jeho následné začlenenie ako 51. štátu USA.

Česká opozícia podala návrh na odvolanie Okamuru

Česká opozícia podala návrh na odvolanie Okamuru

DNES - 12:08Zahraničné

Česká opozícia podala spoločný návrh na odvolanie Tomia Okamuru z funkcie predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.

Zelenskyj: Rusko útočilo takmer 300 dronmi, státisíce domácností sú bez elektriny

Zelenskyj: Rusko útočilo takmer 300 dronmi, státisíce domácností sú bez elektriny

DNES - 11:55Zahraničné

Rusko v noci na utorok vyslalo na územie Ukrajiny takmer 300 dronov, 18 balistických rakiet a sedem riadených striel.

Vosveteit.sk
Skúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešeniaSkúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešenia
Prečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energiePrečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energie
500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu
Tento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefónyTento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefóny
Google konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromímGoogle konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromím
Umelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desíUmelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desí
S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učímeDarwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
Čakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvodČakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvod
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP