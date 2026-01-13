Šéfka eurokomisie odsúdila represie v Iráne, s Kallasovou navrhne sankcie
- DNES - 13:57
- Bratislava
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok odsúdila podľa nej neprimerané použitie sily a pokračujúce obmedzovanie slobody v Iráne.
Rastúci počet obetí prebiehajúcich protivládnych protestov označila na sieti X za desivý a uviedla, že v úzkej spolupráci so šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou navrhne sankcie, informuje TASR.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií, ktoré si podľa iránskeho predstaviteľa vyžiadali už najmenej 2000 obetí. Vláda 8. januára zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia.
Von der Leyenová v príspevku na X pripomenula, že Európska únia už zaradila iránske Revolučné gardy na zoznam subjektov, na ktoré sa vzťahujú sankcie za porušovanie ľudských práv. V reakcii na prebiehajúce demonštrácie plánuje spolu s Kallasovou urýchlene navrhnúť ďalšie sankcie „proti osobám zodpovedným za represie“ v Iráne. „Stojíme po boku Iráncov, ktorí statočne bojujú za svoju slobodu,“ napísala.
Na zastavenie násilných represií voči Iráncom ešte v pondelok vyzval aj predseda Európskej rady António Costa. Takisto na sieti X napísal, že EÚ podporuje odvážnych Iráncov, ktorí požadujú základné práva, dôstojnosť a slobodu.
Niekoľko členských štátov EÚ vrátane Belgicka, Fínska a Španielska si v pondelok a utorok predvolalo iránskych veľvyslancov, ktorým tlmočili protest proti zásahom bezpečnostných zložiek v Iráne a proti vypnutiu internetu.
Holandský minister zahraničných vecí David van Weel v súvislosti so sankciami vyzval EÚ, aby označila iránske Revolučné gardy za teroristickú organizáciu. Úniu na to Európsky parlament vyzval už v roku 2022, pripomenul portál Euractiv.
