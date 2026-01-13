  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 13.1.2026Meniny má Rastislav
-2°Bratislava

Hnutie Slovensko: Vláda chce pomáhať Slovalcu, no končia aj ďalšie fabriky

  • DNES - 13:55
  • Bratislava
Hnutie Slovensko: Vláda chce pomáhať Slovalcu, no končia aj ďalšie fabriky

Hnutie Slovensko považuje za nepochopiteľné, že vláda SR chce venovať mimoriadnu pomoc hlinikárni Slovalco, kým po celom Slovensku končia a ľudí prepúšťajú i ďalšie fabriky.

V reakcii na utorňajšie vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) to za Hnutie Slovensko uviedol poslanec Národnej rady SR Július Jakab.

Robert Fico sa dnes správa, akoby na Slovensku existovalo len Slovalco. Pritom fabriky končia v Martine, v Prešove, v Košiciach aj v ďalších regiónoch a tisícky ľudí prichádzajú o prácu,“ skonštatoval Jakab.

Kým vláda podľa hnutia venuje pozornosť hlinikárni v Žiari nad Hronom, pomocnú ruku nepodáva ďalším podnikom, ktoré v rôznych kútoch Slovenska prepúšťajú stovky ľudí. „Z Martina odišlo Ecco Slovakia so 650 zamestnancami, spoločnosť DS Smith Turpak Obaly po viac ako 100 rokoch oznámila odchod a o prácu príde približne 250 ľudí. Neografia po 150 rokoch zatvára prevádzku,“ dodal Jakab.

Hlinikáreň Slovalco pritom podľa hnutia v minulosti dosahovala výrazné zisky, rekordný mal byť pritom rok 2022. „V roku 2022 Slovalco nevykázalo tržby, ale čistý zisk viac ako 200 miliónov eur,“ priblížil poslanec. Ako dodal, fabrika urobila manažérske rozhodnutie, keď počas energetickej krízy predala vopred nakúpenú elektrinu za vysoké ceny a následne utlmila výrobu.

Nech sa vláda najskôr opýta, či sú akcionári ochotní vrátiť tieto peniaze späť do Slovalca a znovu naštartovať výrobu. A až potom sa bavme o akejkoľvek štátnej pomoci,“ skonštatoval Jakab.

Premiér v utorok v hlinikárni v Žiari nad Hronom informoval, že so Slovalcom vláda plánuje podpísať memorandum o spolupráci, detaily zatiaľ neprezentoval. V rámci podpory pre energeticky náročné podniky chce presadiť spoločné celoeurópske riešenie. Krajinám Európskej únie (EÚ) a Európskej komisii chce prezentovať návrh spočívajúci v niekoľkoročných prázdninách od systému nákupu emisných povoleniek.

Hlinikáreň v Žiari nad Hronom pôvodne prevádzkovala vyše 220 elektrolýznych pecí. Výrobu primárneho hliníka utlmili v lete 2022, posledné pece odstavili začiatkom roka 2023. Slovalco rozhodnutie v tom čase vysvetľovalo vysokými cenami energií a nedostatočnou kompenzáciou zo strany štátu pre energeticky náročný priemysel. Firma mala pôvodne do 500 zamestnancov, aktuálne tu pracuje približne 180 ľudí, pričom v hlinikárni naďalej funguje recyklačné centrum na spracovanie procesného šrotu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SaS: Riešenia na podporu slovenského priemyslu existujú, len ich treba využiť

SaS: Riešenia na podporu slovenského priemyslu existujú, len ich treba využiť

DNES - 12:28Ekonomické

Opozičná strana Sloboda a solidarita víta záujem premiéra Roberta Fica o naštartovanie slovenskej ekonomiky, no zároveň strana tvrdí, že väčšinu problémov spôsobili jeho vlády.

Premiér: Vláda chce so Slovalcom podpísať memorandum na obdobie 10 rokov

Premiér: Vláda chce so Slovalcom podpísať memorandum na obdobie 10 rokov

DNES - 12:03Ekonomické

S hlinikárňou Slovalco, ktorá začiatkom roka 2023 ukončila výrobu primárneho hliníka, plánuje vláda podpísať memorandum o spolupráci na obdobie desiatich rokov.

Na štátny dôchodok sa spolieha len tretina Slovákov

Na štátny dôchodok sa spolieha len tretina Slovákov

DNES - 11:37Ekonomické

Slováci si čoraz viac uvedomujú, že sa v dôchodkovom veku nemôžu spoliehať výlučne na štát.

Vlaky meškajú desiatky minút, najhoršia situácia je na západnom Slovensku

Vlaky meškajú desiatky minút, najhoršia situácia je na západnom Slovensku

DNES - 10:38Ekonomické

Pre nepriaznivé počasie zaznamenala Železničná spoločnosť Slovensko meškania na vybraných spojoch.

Vosveteit.sk
Skúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešeniaSkúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešenia
Prečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energiePrečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energie
500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu
Tento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefónyTento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefóny
Google konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromímGoogle konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromím
Umelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desíUmelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desí
S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učímeDarwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
Čakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvodČakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvod
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP