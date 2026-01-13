Polícia vyzýva ľudí zvážiť nevyhnutnosť cestovania autom
Polícia v utorok eviduje zvýšený počet dopravných nehôd a škodových udalostí, ako aj zhustenie cestnej premávky.
Vyzýva verejnosť, aby zvážila nevyhnutnosť cestovania a v prípade, že presun nie je dôležitý, ho odložila na neskorší čas alebo využila alternatívne spôsoby dopravy. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Dochádza k výraznému zhusteniu cestnej premávky, čo v kombinácii s nepriaznivými podmienkami výrazne zvyšuje riziko vzniku ďalších nehôd. Policajný zbor preto vyzýva verejnosť, aby zvážila nevyhnutnosť cestovania a v prípade, že presun nie je dôležitý, ho odložila na neskorší čas alebo využila alternatívne spôsoby dopravy,“ skonštatoval hovorca polície.
Ak je na presun nevyhnutné použiť motorové vozidlo, polícia vodičov žiada, aby jazdili pomaly a opatrne, dodržali dostatočný odstup od ostatných účastníkov cestnej premávky a prispôsobili jazdu poveternostným podmienkam, svojim schopnostiam a stavu vozovky.
