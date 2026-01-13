  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 13.1.2026Meniny má Rastislav
-2°Bratislava

Výstraha pred poľadovicou platí až do stredy

  • DNES - 12:44
  • Bratislava
Výstraha pred poľadovicou platí až do stredy

Výstraha pred poľadovicou platí počas utorka pre celé Slovensko.

Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Pre juhozápad výstrahu zmiernil na prvý stupeň, zároveň ju rozšíril na celé územie krajiny. Platí predbežne počas celého utorka až do stredy (14. 1.) do 12.00 h. Zároveň je vydaná aj výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách.

Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patrí pri poľadovici široká časť populácie, predovšetkým ľudia so zníženou schopnosťou pohybu. „Zľadovatené plochy a chodníky predstavujú vysoké riziko vzniku rôznych úrazov spôsobených pádmi ako otrasy a poranenia mozgu, zlomeniny kostí, vyvrtnutia zápästí a členkov, úrazy chrbtice alebo hlavy, ktoré môžu viesť k vážnym a niekedy trvalým následkom,“ informujú meteorológovia o odporúčaniach Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách je vydaná pre lokality na horách nad 1700 metrov nad morom, vietor tu môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. Týka sa okresov Poprad, Liptovský Mikuláš, Brezno a Tvrdošín. Výstraha tu platí do 20.00 h.

Naďalej trvá aj upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 pre oblasť Jelšavy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prezident absolvoval tradičný novoročný obed s bývalými hlavami štátu

Prezident absolvoval tradičný novoročný obed s bývalými hlavami štátu

DNES - 13:18Domáce

V Prezidentskom paláci sa uskutočnil tradičný novoročný obed prezidenta SR Petra Pellegriniho s bývalými hlavami štátu Rudolfom Schusterom, Ivanom Gašparovičom, Andrejom Kiskom a Zuzanou Čaputovou.

Polícia vyzýva ľudí zvážiť nevyhnutnosť cestovania autom

Polícia vyzýva ľudí zvážiť nevyhnutnosť cestovania autom

DNES - 12:53Domáce

Polícia v utorok eviduje zvýšený počet dopravných nehôd a škodových udalostí, ako aj zhustenie cestnej premávky.

SHMÚ vydal ďalšiu výstrahu, toto hrozí

SHMÚ vydal ďalšiu výstrahu, toto hrozí

DNES - 11:42Domáce

Okrem poľadovice a sneženia platí pre časť Slovenska ďalšia výstraha.

Cestu medzi Handlovou a Žiarom nad Hronom pre nákladnú dopravu uzavreli

Cestu medzi Handlovou a Žiarom nad Hronom pre nákladnú dopravu uzavreli

DNES - 10:31Domáce

Husté sneženie komplikuje dopravu i na ceste I/9 medzi Handlovou a Žiarom nad Hronom.

Vosveteit.sk
Prečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energiePrečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energie
500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu
Tento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefónyTento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefóny
Google konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromímGoogle konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromím
Umelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desíUmelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desí
S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učímeDarwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
Čakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvodČakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvod
Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líderKtorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP