Výstraha pred poľadovicou platí až do stredy
Výstraha pred poľadovicou platí počas utorka pre celé Slovensko.
Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Pre juhozápad výstrahu zmiernil na prvý stupeň, zároveň ju rozšíril na celé územie krajiny. Platí predbežne počas celého utorka až do stredy (14. 1.) do 12.00 h. Zároveň je vydaná aj výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách.
Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patrí pri poľadovici široká časť populácie, predovšetkým ľudia so zníženou schopnosťou pohybu. „Zľadovatené plochy a chodníky predstavujú vysoké riziko vzniku rôznych úrazov spôsobených pádmi ako otrasy a poranenia mozgu, zlomeniny kostí, vyvrtnutia zápästí a členkov, úrazy chrbtice alebo hlavy, ktoré môžu viesť k vážnym a niekedy trvalým následkom,“ informujú meteorológovia o odporúčaniach Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách je vydaná pre lokality na horách nad 1700 metrov nad morom, vietor tu môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. Týka sa okresov Poprad, Liptovský Mikuláš, Brezno a Tvrdošín. Výstraha tu platí do 20.00 h.
Naďalej trvá aj upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 pre oblasť Jelšavy.
