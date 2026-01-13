SaS: Riešenia na podporu slovenského priemyslu existujú, len ich treba využiť
- DNES - 12:28
- Bratislava
Opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) víta záujem premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o naštartovanie slovenskej ekonomiky, no zároveň strana tvrdí, že väčšinu problémov spôsobili jeho vlády.
SaS tak reagovala na utorkovú tlačovú konferenciu premiéra v odstavenej hlinikárni Slovalco v Žiari nad Hronom. Podľa liberálov premiérom navrhované riešenia vyžadujúce spoluprácu EÚ trvajú dlho a zároveň už možnosti na podporu ekonomiky existujú, len ich treba využiť.
„To riešenie už dávno existuje, riešenie, ktoré by pomohlo celému nášmu slovenskému priemyslu,“ uviedol poslanec Národnej rady SR za SaS Karol Galek. Ako príklad uviedol systém pomoci s vysokými cenami energií vo Francúzsku, kde štát umožnil firmám kupovať elektrinu priamo od jadrových elektrární za zvýhodnenú cenu.
„Tá istá situácia je predsa aj u nás, takisto tu máme Jaslovské Bohunice, máme tu Mochovce, toto sú elektrárne, ktoré stavali naši otcovia a následne v prípade jadrovej elektrárne Mochovce 3 a 4 sme sa my všetci skladali v našich daniach práve na ich dostavbu, pretože zo Slovenských elektrární sme od ich privatizácie nevideli cent v štátnom rozpočte, všetko išlo na ich dostavbu,“ dodal Galek.
Oživenie hlinikárne v Žiari nad Hronom je podľa SaS aj ich prioritou, no za jeden z problémov označil Galek zlé využívanie Envirofondu, z ktorého sa energeticky náročným podnikom refunduje iba malá časť nákladov a väčšina je využitá na iné účely. Fond pritom získava peniaze z emisných povoleniek ETS, ktoré zvyšujú ceny energií.
Riešenie, ktoré funguje vo Francúzsku, by pritom mohlo pomôcť aj slovenským firmám. Galek pripomenul memorandum so Slovenskými elektrárňami, na základe ktorého dostáva štát už niekoľko rokov elektrinu pre domácnosti za zvýhodnenú cenu. Pokiaľ by podľa poslanca súčasná vláda zaviedla skutočnú adresnú energopomoc, ktorá by pokrývala napríklad polovicu domácností, druhú polovicu elektriny, čo je okolo troch terawatthodín, by mohla ponúknuť firmám. Ďalšou možnosťou je využitie elektriny vyrobenej v štátom vlastnenej vodnej elektrárni Gabčíkovo.
Poslanec SaS Marián Viskupič dodal, že na naštartovanie ekonomiky by mala súčasná vláda zrušiť všetky opatrenia z posledných dvoch rokov, ktoré „zdevastovali ekonomické prostredie, zdevastovali našu ekonomiku, zabrzdili hospodársky rast, zničili našu konkurencieschopnosť.“
SaS podľa Viskupiča chce v prípade účasti na budúcej vláde zrušiť transakčnú daň, zaviesť iba dve sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) a zjednodušiť pravidlá. „Efektívny výber DPH je skutočne cesta alebo kľúč k vyriešeniu problémov našich verejných financií. Ja osobne som presvedčený, že dokonca nastal čas len na jednu sadzbu DPH, len jednu a, samozrejme, výrazne nižšiu ako aktuálnych drakonických 23 %,“ dodal Viskupič. Na túto zmenu chce hľadať podporu aj u iných strán.
