Utorok, 13.1.2026Meniny má Rastislav
-2°Bratislava

Česká opozícia podala návrh na odvolanie Okamuru

  • DNES - 12:08
  • Praha
Česká opozícia podala spoločný návrh na odvolanie Tomia Okamuru z funkcie predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR.

Aktualizované o 13:02

Po tom, ako v Poslaneckej snemovni českého parlamentu v utorok neprešiel návrh opozície na zaradenie bodu o odvolaní predsedu snemovne Tomia Okamuru z funkcie, zvažujú opozičné strany ďalšie možnosti. Predseda hnutia STAN Vít Rakušan na následnom brífingu uviedol, že opozícia sa s odmietnutím nehodlá zmieriť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Zvažujeme všetky možnosti,“ odpovedal Rakušan na otázku, aké budú ďalšie kroky a či prípadne strany podajú návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze. „Rozhodne sa s tým nehodláme zmieriť a nehodláme naše úsilie o to, aby vedenie snemovne reprezentovalo jej reálnu väčšinu, vzdať,“ vyhlásil šéf STAN.

Bývalý predseda českej vlády Petr Fiala podotkol, že s prejavom, aký mal na Nový rok Okamura, nemôže vystúpiť niekto, kto reprezentuje snemovňu a je tretím najvyšším ústavným činiteľom. Koalícia podľa jeho slov premárnila šancu Okamuru odvolať alebo sa aspoň od jeho „extrémnych názorov“ dištancovať. Dodal, že takéto názory síce na pôde dolnej komory zaznievať môžu, ale nie z úst toho, kto stojí v jej čele.

„Ukazuje sa, že som mal pravdu, keď som varoval pred voľbou Tomia Okamuru do čela Poslaneckej snemovne. Ukazoval som na príkladoch jeho výrokov za posledných minimálne desať rokov, že tento človek nemôže reprezentovať Poslaneckú snemovňu a zaradiť sa medzi najvyšších ústavných činiteľov ČR. Bohužiaľ, vládna koalícia ho svojimi hlasmi do tejto funkcie presadila a keď po mesiaci prejavil absolútnu nekompetentnosť, tak ho vo funkcii udržala,“ zdôraznil expremiér.

Česká opozícia podala v utorok spoločný návrh na odvolanie Okamuru z funkcie predsedu snemovne a odovzdala všetkých 92 podpisov opozičných poslancov. V úvode schôdze požiadala o zaradenie tohto bodu do programu aktuálnej schôdze. To však neprešlo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov, 108 bolo proti. Neprešlo ani to, aby bol do programu schôdze zaradený bod s návrhom Rakušana na uznesenie, ktorým by sa snemovňa od výrokov šéfa SPD dištancovala.

Okamura v novoročnom prejave kritizoval vedenie Ukrajiny a hovoril napríklad o „ukrajinských zlodejoch okolo Zelenského junty“ a vyjadril sa tiež proti vstupu Ukrajiny do EÚ. Premiér Andrej Babiš to komentoval slovami, že Okamura hovoril k svojim voličom a zrejme chcel osloviť aj voličov Stačilo!, ktoré sa do snemovne nedostalo.

Zdroj: Info.sk, TASR
