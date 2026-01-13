Zelenskyj: Rusko útočilo takmer 300 dronmi, státisíce domácností sú bez elektriny
- DNES - 11:55
- Kyjev
Rusko v noci na utorok vyslalo na územie Ukrajiny takmer 300 dronov, 18 balistických rakiet a sedem riadených striel.
Hlavným cieľom bol ukrajinský energetický sektor, uviedol v utorok na sociálnych sieťach ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pri útokoch podľa neho došlo k rozsiahlym škodám obytnej a civilnej infraštruktúry. TASR o tom informuje podľa príspevku Zelenského na sieti X.
Väčšina z takmer 300 dronov použitých pri nočných úderoch na Ukrajinu boli podľa Zelenského iránske drony typu Šáhid. K útokom došlo v Dnepropetrovskej, Doneckej, Charkovskej, Kyjevskej, Odeskej, Sumskej, Záporožskej a Žytomyrskej oblasti.
„Bez vojenského cieľa Rusko vystrelilo strely na poštový terminál v Korotychu v Charkovskej oblasti, pričom zabilo štyroch ľudí,“ napísal ukrajinský prezident.
Situácia v Kyjevskej oblasti podľa slov ukrajinského prezidenta nie je jednoduchá - státisíce domácností sú bez dodávok elektrickej energie.
„Každý takýto útok na život je pripomienkou, že podpora pre Ukrajinu sa nesmie zastaviť. Strely pre systémy protivzdušnej obrany sú potrebné každý deň, najmä počas zimy. Svet môže reagovať na tento ruský teror s novými balíkmi pomoci pre Ukrajinu,“ uviedol Zelenskyj s tým, že Ukrajina očakáva urýchlenie dodávok, ktoré už boli dohodnuté s Európou a Spojenými štátmi. „Rusko si musí uvedomiť, že chlad mu nepomôže vyhrať túto vojnu,“ dodal ukrajinský prezident a poďakoval sa tým, ktorí podporujú Ukrajinu.
Stanica Sky News informuje, že tento nočný útok Ruska na Ukrajinu bol v tomto roku dosiaľ „najintenzívnejším leteckým útokom“.
Ukrajinské vzdušné sily zaznamenali 25 rakiet a 293 dronov vypálených Ruskom, pričom 18 rakiet a 48 dronov zasiahlo 24 lokalít po celej krajine. Zvyšných sedem rakiet a 240 dronov sa podarilo zneškodniť predtým, než by zasiahli svoje ciele.
Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov hlási po ruskom údere štyroch mŕtvych a šesť zranených. Ukrajinská záchranná služba tvrdí, že útok zasiahol poštový terminál, zničil budovy a spôsobil niekoľko požiarov.
V prístavnom meste Odesa utrpelo zranenia päť ľudí. V nevyužívaných nových budovách zaznamenali požiare, rovnako ako aj vo fitness centre a škole.
Z mesta Kryvyj Rih hlásia dvoch zranených, poškodenú civilnú infraštruktúru, domy a plynovody.
Prevádzkovateľ štátnej rozvodnej siete Ukrenerho oznámil, že v Kyjeve po poškodení infraštruktúry zaviedli núdzové odstávky elektriny.
Najväčšia súkromná energetická spoločnosť v krajine DTEK na platforme Telegram informovala, že ruský útok vážne poškodil jej dva energetické objekty. Ide už o ôsmu „masívnu paľbu“ na tepelné spoločnosti od októbra 2025. Z dôvodu ostreľovania je bez elektriny približne 47.000 rodín, dodala.
