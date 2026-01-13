  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 13.1.2026Meniny má Rastislav
-2°Bratislava

Dopravu v Česku komplikuje poľadovica, spôsobila desiatky nehôd a úrazov

  • DNES - 10:43
  • Praha
Dopravu v Česku komplikuje poľadovica, spôsobila desiatky nehôd a úrazov

Dopravu v Česku v utorok komplikuje počasie - zrážky v kombinácii s nízkymi teplotami vytvárali od noci poľadovicu, v dôsledku ktorej sú problémy v železničnej aj cestnej doprave naprieč Českom.

Namrznuté povrchy situáciu komplikujú aj chodcom, záchranári už ošetrili desiatky ľudí so zlomeninami či úrazmi hlavy. V Prahe aktivovali tzv. traumaplán, ktorý by im mal pomôcť zefektívniť prevádzku, informuje spravodajkyňa TASR.

Za dnešný deň bolo zatiaľ na českých cestách nahlásených už vyše sto nehôd, čo je podľa Riaditeľstva ciest a diaľnic (ŘSD) oveľa vyšší počet, než je bežné. Problémy boli aj na diaľniciach. V ranných hodinách bola zablokovaná D7 v smere do Nemecka a D8 na nemeckej strane, komplikácie boli hlásené aj z D1 a minimálne päť hodín bude podľa polície uzavretá diaľnica D5 medzi Prahou a Českými Budějovicami, kde sa zrazili dva kamióny.

Poľadovica značne komplikuje situáciu aj v železničnej doprave, a to najmä v okolí Prahy, no aj v ďalších častiach republiky. Vlaky mali najmä v skorých ranných hodinách výrazné meškania. Niektoré spoje boli pre nepriaznivé počasie odrieknuté, iné premávajú len v časti svojej trasy.

Námraza na trakčnom vedení a zamrznuté výhybky zásadne komplikujú premávku na odstavnej stanici Praha-Juh. Súpravy diaľkovej dopravy preto postupne vyťahujeme pomocou motorových lokomotív. V dôsledku toho vznikajú u diaľkových vlakov meškania v rozmedzí desiatok minút, niektoré spoje boli odrieknuté. Tieto meškania, prípadne odrieknutia vlakov ovplyvňujú obraty vlakov a následne sa premietajú aj do premávky ďalších nadväzujúcich spojov,“ uviedla hovorkyňa Českých dráh (ČD) Vanda Rajnochová.

Problémy ráno hlásilo tiež pražské letisko, ktoré vzhľadom na namŕzajúci dážď obmedzilo prílety, aby mohlo odmrazovať hlavnú dráhu a ďalšie komunikácie letiska a tiež miesta na státie pre lietadlá. Na sociálnej sieti X uviedlo, že obmedzenie príletov bude mať vplyv na meškania letov počas celého dňa.

V dôsledku namrznutých povrchov sa v utorok stalo už mnoho úrazov. Pražskí záchranári oznámili, že z dôvodu extrémneho zaťaženia prevádzky aktivovali traumaplán. Najčastejšie ošetrovali zlomeniny, úrazy hlavy a chrbta.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj: Rusko útočilo takmer 300 dronmi, státisíce domácností sú bez elektriny

Zelenskyj: Rusko útočilo takmer 300 dronmi, státisíce domácností sú bez elektriny

DNES - 11:55Zahraničné

Rusko v noci na utorok vyslalo na územie Ukrajiny takmer 300 dronov, 18 balistických rakiet a sedem riadených striel.

Magyar Pellegrinimu odkázal, že pojem Felvidék bude používať aj naďalej

Magyar Pellegrinimu odkázal, že pojem Felvidék bude používať aj naďalej

DNES - 10:41Zahraničné

Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar na Facebooku odkázal prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu, že pojem Felvidék bude aj napriek výhradám hlavy štátu SR používať naďalej.

Bývalý britský veľvyslanec v USA sa po kritike ospravedlnil obetiam Epsteina

Bývalý britský veľvyslanec v USA sa po kritike ospravedlnil obetiam Epsteina

DNES - 10:28Zahraničné

Bývalý britský veľvyslanec vo Washingtone Peter Mandelson sa ospravedlnil obetiam Jeffreyho Epsteina za svoje priateľstvo s týmto odsúdeným americkým sexuálnym delikventom.

CBS: Trump má od Pentagónu možnosti zásahu v Iráne, rozhodnutie zatiaľ nepadlo

CBS: Trump má od Pentagónu možnosti zásahu v Iráne, rozhodnutie zatiaľ nepadlo

DNES - 8:27Zahraničné

Americký prezident Donald Trump bol ministerstvom obrany oboznámený o širokej škále vojenských a iných prostriedkov, ktoré možno použiť proti Iránu.

Vosveteit.sk
Tento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefónyTento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefóny
Google konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromímGoogle konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromím
Umelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desíUmelá inteligencia už nemá z čoho čerpať. Rásť má bez ľudských dát a učiť sa sama. Mnohých to desí
S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učímeDarwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
Čakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvodČakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvod
Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líderKtorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
Únik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavuÚnik dát z obľúbenej sociálnej siete Slovákov alebo len dobre načasovaný podvod? Ak ti príde tento e-mail, zachovaj chladnú hlavu
Skaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s TheiouSkaly staré 3,7 miliardy rokov prepisujú históriu Zeme a Mesiaca, tvrdia vedci. Ukazujú, čo sa stalo po zrážke Zeme s Theiou
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP