Vlaky meškajú desiatky minút, najhoršia situácia je na západnom Slovensku
- DNES - 10:38
- Bratislava
Pre nepriaznivé počasie zaznamenala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) meškania na vybraných spojoch.
Najhoršia situácia je aktuálne na západnom Slovensku, kde mrznúci dážď komplikuje dopravu. Vlaky meškajú desiatky minút, niektoré medzištátne vlaky vstupujú na územie Slovenska s meškaním zo susedných štátov viac ako 200 minút. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.
Pre mrznúci dážď a sneh môže byť v niektorých regiónoch dočasne ovplyvnená plynulosť železničnej dopravy. ZSSK prijíma operatívne opatrenia na stabilizáciu dopravy pre nepriaznivé počasie.
ZSSK preto zlúčila vybrané spoje v prípade, keď boli niektoré vlaky odrieknuté a nahradené nasledujúcimi spojmi. Upravila zastavovanie vlakov REX, ktoré v niektorých úsekoch zastavovali ako osobné vlaky, aby zabezpečili obsluhu zastávok. Dočasne sú odrieknuté posilové vlaky, napríklad na trati Štrba - Štrbské Pleso, a to bez náhrady.
Železničná spoločnosť odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne informácie o svojom spojení. Informácie o mimoriadnostiach a zmenách v železničnej doprave nájdu na sociálnych sieťach i webe ZSSK.
Pre zlé počasie hlási pošta meškanie zásielok
Z dôvodu nepriaznivého počasia, silnej poľadovice a komplikovanej dopravnej situácie na západnom Slovensku sa v utorok nepodarí zabezpečiť doručenie zásielok vo všetkých lokalitách a v bežnom čase. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. Najzložitejšia situácia je na Záhorí a v častiach Trnavského kraja.
„V obciach Rohožník a Sološnica dnes ráno nebolo možné doručovať. V mestách Trnava, Pezinok a v regióne Myjava sú cesty postupne sprejazdňované a doručovanie by sa malo začať pred obedom,“ priblížila hovorkyňa.
Slovenská pošta sa klientom ospravedlňuje za obmedzenia. Garantuje doručenie omeškaných zásielok najneskôr v stredu (14. 1.) po zlepšení poveternostných a dopravných podmienok. „Bezpečnosť našich doručovateľov je však v tejto situácii prioritou. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť,“ skonštatovala Peterová.
