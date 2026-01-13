Cestu medzi Handlovou a Žiarom nad Hronom pre nákladnú dopravu uzavreli
Husté sneženie komplikuje dopravu i na ceste I/9 medzi Handlovou a Žiarom nad Hronom.
Úsek pre nákladnú dopravu z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok ešte v utorok ráno uzavreli. Upozornila na to trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Kamióny hliadka polície odstavuje. „Apelujeme na vodičov, aby použili, nielen v tomto úseku, snehové reťaze,“ uviedla polícia.
Vodičov policajti vyzvali, aby rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne.
SHMÚ vydal ďalšiu výstrahu, toto hrozí
Okrem poľadovice a sneženia platí pre časť Slovenska ďalšia výstraha.
Pri policajnom zásahu zomrela osoba, cudzie zavinenie vylúčili
Počas policajného zákroku v Bratislave muž upadol do bezvedomia a zomrel.
Doprava medzi Čadcou a Žilinou kolabuje
Sneženie, dopravné nehody a vysoký počet kamiónov skomplikoval v utorok predpoludním dopravnú situáciu na ceste I/11 medzi Čadcou a Žilinou.
Ak nemusíte, nejazdite, odkazuje polícia na západe
Polícia upozorňuje na extrémnu poľadovicu a sneh na západnom Slovensku. Odporúča preto vodičom, aby nejazdili, ak nemusia.